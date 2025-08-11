Callejón contra De Brito: lo trató de "venenoso" y él le respondió sin piedad

La actriz María Fernanda Callejón criticó al conductor de LAM y no dudó en cruzarla en las redes sociales con insólitas revelaciones.

La actríz Maria Fernanda Callejón no dudó un segundo en apuntar sin escrúpulos contra el conductor del ciclo LAM lugar donde compartió ciclo durante su etapa como panelista. “Para vos Ángel de Brito , ¡me tenés harta!” , comenzó diciendo durante el streaming Cinco de Copas.

“Veneno puro sos. Me encanta que seas tan venenoso, porque ¿sabés qué? Estás bebiendo de tu propia medicina, y tu compañera también” , profundizó apuntando también contra Yanina Latorre. El enojo de Callejón se habría forjado por un supuesto maltrato del conductor durante la separación que atravesó con Ricky Diotto. Al escuchar las fuertes críticas, De Brito no tardó en cruzarla en su cuenta de X (ex Twitter).

“Así contaba Callejón cómo la tratamos en LAM cuando se separó del padre de su hija. Otra delirante, que trabajó en el programa y no aceptó que no servía (como en todos los programas que paneleó) y, como siempre fue desagradecida, actúa así" , expuso sin escrúpulos en su defensa mostrando mensajes privados que le envió durante el período en el que acusa haber sufrido maltrato.

Audios Callejón

En los mismos audios del año 2022 la actriz relataba: “Cuando esté más o menos lista para hablar, el lugar donde siento que me tengo que sentar es en tu programa porque me bancaste, fuiste leal y me apoyaste un montón”.

“Lo hizo con (Ricardo) Fort, con (Gerardo) Sofovich, con Marixa (Balli), etc. La sal no sala, y el azúcar no endulza”, sumó en su posteo.

Luego Callejón redobló la apuesta al leer la respuesta: “Es el mejor profesional, pero en la maldad. Es el número uno en el veneno y la maldad. Vas al infierno Ángel, sos un diablito”.

De Brito Callejón

A su vez Ángel se refirió a las ex panelistas que critican al programa: “A la fiesta de LAM vino el 97%, pero como saben que les garpa hablar del programa, les preguntan y se hacen las graciosas. Si fueran tan geniales, protagonizarían obras de teatro, tendrían su programa, o conducirían un streaming. Pero además de ingratas, son inútiles“.