¿Compramos?: el desmedido precio de los macarons que vende Damián Betular

Con precios actualizados y presentaciones adaptadas, estas coloridas delicias de Betular Pattiserie ya forman parte de nuestro mundo gourmet.

Damián Betular sigue imponiendo su estilo inconfundible en la pastelería de autor, y en este 2025 sus icónicos macarons se afianzan como uno de los productos más solicitados del país. No solo destacan por su cuidada estética, sino también por la calidad de sus ingredientes y la variedad de sabores que ofrece.

Con precios actualizados y presentaciones adaptadas a diferentes momentos, estas coloridas delicias ya forman parte del mundo gourmet argentino. Posee una trayectoria que combina sólida formación, sensibilidad artística y gran presencia en los medios, Betular se ha ganado el cariño del público y el respeto de la industria gastronómica. Su paso como jurado en MasterChef y Bake Off Argentina lo convirtió en un rostro televisivo muy reconocido, mientras que su elegancia y creatividad lo impulsaron a abrir su propia boutique en pleno Devoto.

Dentro de su local, el chef despliega una amplia carta de productos que llevan su sello personal, donde cada pieza conjuga equilibrio, estética y sabor. Entre ellos, los macarons ocupan un lugar privilegiado. Sus tonos vibrantes, rellenos suaves y presentaciones detallistas han hecho que se transformen en uno de los símbolos de su propuesta.

Betular.jpg Damián Betular

Betular Pattiserie: una experiencia única

Además de estas pequeñas joyas dulces, el pastelero ofrece tortas, cookies, éclairs y especialidades de temporada. Su trabajo fusiona técnicas clásicas francesas con insumos locales, dando como resultado una producción contemporánea, accesible y visualmente irresistible. La dedicación al detalle, tanto en el gusto como en la presentación, es uno de los pilares de su marca personal.

Este año, los precios de sus célebres macarons se renovaron, aunque manteniendo la calidad premium que los distingue. Las cajas se adaptan a diferentes necesidades: para regalar, compartir o disfrutar en momentos especiales, y siguen siendo uno de los productos más elegidos por sus clientes habituales.

macarons betular

Lista de precios de los macarons de Damián Betular

Caja de 6 unidades – $26.000

Perfecta para una experiencia individual o como regalo sofisticado. Incluye sabores clásicos como frambuesa, pistacho, chocolate y limón.

Caja de 12 unidades – $52.000

Ideal para compartir, combina los gustos tradicionales con opciones de edición especial como maracuyá, lavanda y dulce de leche.

Caja de 24 unidades – $95.000

La alternativa más completa, con amplia gama de rellenos, colores y texturas. Incluye sabores de temporada y creaciones limitadas, con posibilidad de elegir combinaciones personalizadas.

Lata de 12 unidades – $57.000

Presentación premium en envase metálico coleccionable. Perfecta para obsequiar o conservar como pieza decorativa. Contiene una selección exclusiva de sabores. Cada pedido se elabora a demanda, con un tiempo estimado de preparación de 24 a 48 horas según disponibilidad. Los productos se pueden retirar en la boutique o recibir a domicilio en CABA y GBA. Además, el local ofrece alternativas sin gluten y sin lactosa, siempre con reserva previa.