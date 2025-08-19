El curioso posteo de Lizy Tagliani contra Lucas Bertero tras el faltazo en la audiencia

La conductora llamó la atención de todos con la imagen que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

La conductura Lizy Tagliani continúa firme con la denuncia judicial contra el periodista Lucas Bertero , en el marco de las fuertes acusaciones que meses atrás lanzó Viviana Canosa en su contra. Al salir de la audiencia conciliatoria, la famosa estilista confirmó la ausencia del comunicador por tercera vez y lamentó que ni siquiera haya enviado a su abogado. Lizy habló con la prensa y luego de su descargó llamó la atención con un posteo en Instagram

Consultada por el cronista de Lape Club Social, Lizy reflexionó sobre la actitud de Bertero: "Lo lógico es que cuando lo que decís es verdad, vengas y des la cara. O sí es mentira, vengas y te retractes y pidas disculpas". Y agregó: "Es muy fácil difamar y parece que es muy complicado encontrar una respuesta al porqué de esa difamación".

En la puerta de los tribunales de Lomas de Zamora, Tagliani volvió a ratificar la ausencia del periodista: "No se presentó, es la tercera vez que ha sido citado y no se presentó ninguna de las veces". Además, aclaró: "Esta vez fue notificado bajo responsabilidad, pero tampoco. Así que ahora vamos a esperar, si todo sale bien, que se fije una sentencia para el juicio o debate oral".

image

La conductora también se encargó de diferenciar la actitud de Bertero de la de Viviana Canosa: "No se presentó ella, pero sí se presentó a su abogado", lo que evidenciaría una intención de esclarecer la situación.

El posteo de Lizy Tagliani en Instagram

Posteriormente, Lizy Tagliani detalló las características de la demanda y recordó cuáles fueron los detonantes de la denuncia: "Lo que estamos tramitando acá es querella, no es un juicio civil, la querella es Penal". Y amplió: "Es en relación a la falsa denuncia, a la mentira, en relación a lo que afecta a mi imagen, a que me acusen de chorra, de haberle robado a la clientela, de haber relatado un episodio de un robo en televisión. En relación a eso y a todo lo que es de público conocimiento que se ha dicho de mí".

Finalmente, la conductora se refirió al impacto que tuvieron las declaraciones de Lucas Bertero y Viviana Canosa en su vida personal y familiar: "Lo que han hecho me ha dañado muchísimo. Me afectó muchísimo en mi cotidianeidad, en mi trabajo, en mi vida personal, en mi familia, han afectado a todos mis seres queridos, a mi hijo, a mi marido, y a mí".

Embed - Lizy Tagliani on Instagram: "No es por una cucharita @lucasbertero es por que afirmaste q robaba a mis clientas además de avalar todas las mentiras q decían de mi en el programa ese dia." View this post on Instagram A post shared by Lizy Tagliani (@lizytagliani)

Pero el descargo de Lizy Tagliani no se limitó únicamente a sus dichos frente a los medios una vez que salió de tribunales. Es que minutos después, llamó la atención de todos el curioso posteo en Instagram que la conductora le dedicó al periodista.

Con la imagen de una cuchara, la conductora llamó la atención de todos con su posteo en su cuenta de Instagram. "No es por una cucharita @lucasbertero es por que afirmaste q robaba a mis clientas además de avalar todas las mentiras q decían de mi en el programa ese dia", reza el mensaje con el que acompañó Lizy Tagliani su posteo.