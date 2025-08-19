La descarga eléctrica que sufrió Katy Perry en pleno show

Durante su reciente presentación en Carolina del Norte, como parte de su gira The Lifetimes Tour, la cantante de pop estadounidense, Katy Perry , vivió un momento de tensión cuando, al ser elevada por una estructura aérea rodeada de cables y luces LED, su cuerpo sufrió una sacudida brusca producto de una descarga eléctrica.

Aunque el incidente fue breve y no pasó a mayores, el susto fue evidente tanto para la artista como para sus fans, quienes observaron preocupados desde el público el insólito momento que se vivió arriba del escenario.

A pesar del percance, la cantante continuó con el show sin mayores problemas, demostrando su profesionalismo y temple. Este incidente se suma a una serie de fallos técnicos que han ocurrido durante la gira, incluyendo un mal funcionamiento de una mariposa voladora en San Francisco y un fan que se desplomó sobre el escenario en Detroit.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BuzzingPop/status/1957312354292572666?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1957312354292572666%7Ctwgr%5Ea010d8b0cebc32268b60fd69bdf69cfa20c034bc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elimparcial.com%2Fespectaculos%2F2025%2F08%2F19%2Fkaty-perry-sufre-descarga-electrica-en-pleno-show-aereo%2F&partner=&hide_thread=false Katy Perry gets an electric shock during ‘The Lifetimes Tour’ show. pic.twitter.com/hGplecRJLU — Buzzing Pop (@BuzzingPop) August 18, 2025

Cabe destacar que en los últimos años Katy Perry ha llamado la atención por sus excentricidades y por girar su carrera hacía un lado más "bizarro". Por si fuera poco esto último, la gira de la intérprete de Hot N' Cold estuvo lleno de incidentes que la preocuparon a ella y a su staff en más de una ocasión.

Los numerosos y llamativos incidentes que se reportaron en la gira de Katy Perry

Desde el inicio de la gira en abril, se han reportado varios contratiempos técnicos y situaciones inesperadas durante los conciertos de Katy Perry al rededor del mundo. Esta gira marca, entre otras cosas, el regreso de la artista pop a la actividad luego de varios años fuera de escena.

El primer incidentes se registró en Adelaida, Australia, cuando la cantante estuvo a punto de caer de una jaula metálica suspendida en el aire. Luego, el resto de los accidentes se vieron en su gira dentro de los Estados Unidos.

image

En San Francisco, la estructura con forma de mariposa que la transportaba sobre el público falló parcialmente, poniendo en riesgo su estabilidad en el momento en el que la cantante interpretaba “Roar”. En Detroit, se vivió una situación más que insólita. Una fan que fue invitada a subirse al escenario se desmayó por la emoción, llevando a Katy a detener el show, ofrecerle agua a la chica y liderar una oración colectiva por su pronta recuperación.

Lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas. Excepto que se trate de un show de Katy Perry. En esa oportunidad, durante una presentación, la cantante sufrió un percance con su vestuario cuando su sujetador se desprendió, pero continuó el show con humor y profesionalismo pese a tener el pecho al descubierto. Por último, el ya mencionado episodio en Carolina del Norte, donde Katy sufrió una breve descarga eléctrica mientras era elevada sobre el público, aunque continuó el espectáculo sin interrupciones.

A pesar de estos contratiempos, Perry ha mantenido su compromiso con el espectáculo y la seguridad de sus fans. Sin embargo, estos eventos han generado preocupación sobre la seguridad en los conciertos y la necesidad de revisar los protocolos de seguridad en las producciones en vivo.