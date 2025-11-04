Jorge Macri será padre junto a María Belén Ludueña: el anuncio en las redes

El jefe de Gobierno ya es padre de tres hijos de su matrimonio anterior. La noticia la confirmaron ambos en sus redes sociales.

Jorge Macri y María Belén Ludueña anunciaron este lunes la feliz noticia de que se convertirán en padres. Él, por cuarta vez y ella, por primera vez. “Llega esta bendición de un nuevo hijo junto a Belén”, escribió Macri en sus redes sociales.

La pareja se casó en noviembre del 2022 tras cuatro años de noviazgo. “Hoy quiero compartir una de las noticias más lindas de mi vida”, dijo el jefe de Gabinete porteño.

“Ser padre te cambia todo: es el desafío más lindo, el más profundo, el que te empuja a ser mejor” , reflexionó y sostuvo que Belén será “una gran madre”. Por cierto, Ludueña también se encargó de compartir la felicidad en sus redes sociales y se mostró agradecida.

“Todo este amor y más es para vos mi vida! Felices con la noticia de tu llegada! Así te esperamos! Gracias virgencita por cumplirnos el deseo y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas que me llegan de hace tiempo! Vamos a ser papás”, escribió la periodista y conductora debutará el 10 de noviembre con su nuevo programa “Tarde o temprano” en El Trece.

Ludueña conoció a Macri en una entrevista en 2018. “Me pareció un divino total”, dijo la conductora que contó hace tiempo que lo vio por primera vez en La Lupa. “Ese día nos sacamos una foto que quedó en mi Instagram. Con esa excusa él pidió la foto, mi teléfono, súper respetuoso, me quiso invitar a almorzar”, recordó.

La figura de El Trece reconoció que investigó el pasado del funcionario y sabía que estaba divorciado hacía 7 años. “El celestino fue Eduardo Feimann quien le dijo que “es un tirano, tiene interés””, sumó.