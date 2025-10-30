La tristeza de Gustavo Costas tras la eliminación de la Copa Libertadores: "Defraudé a mi gente"

El entrenador estuvo al borde de las lágrimas en conferencia de prensa tras la eliminación frente a Flamengo de Brasil.

Racing no encontró las formas para poder revertir la derrota por la mínima sufrida en el Maracaná, y el Flamengo terminó pasando a la final de la Copa Libertadores amargándole la noche a los racinguistas que anhelaban romper una racha de 58 años sin clasificar a la final del certamen. Aquel fervor de los hinchas soñando con la épica se convirtió en tristeza.

El primero que se mostró afectado por el resultado que lo marginó del último partido del certamen fue Gustavo Costas , quien en conferencia de prensa estuvo al borde de las lágrimas y lanzó conmovedoras declaraciones. "No tenía ganas de venir , pero sino tenía que pagar la multa", comenzó diciendo.

“No tengo muchas ganas de hablar, menos del partido. Los chicos dejaron todo, como dije siempre voy con ellos a la guerra. Agradecerle a los chicos lo que hicieron y dejaron en la cancha, jugamos con un gran equipo. También agradecer a la gente por el gran apoyo que nos dio. Estuvimos a un paso muy cerca, pero no lo logramos. Defraudé a mi gente ”, sentenció con crudeza ante el periodismo.

Luego en su relato se refirió a cómo se sigue tras la eliminación: “Hay que pasar esto. Nos duele muchísimo porque estábamos muy ilusionados como toda la gente, que fue extraordinario lo que hizo en estos días. Parecía que íbamos a lograrlo pero no pudimos. ¿Cómo se hace para seguir? Primero hay que salir de acá y a partir de mañana, empezar otra etapa”.

“A mis futbolistas les agradezco siempre como hincha por cómo nos representaron. La gran mayoría no jugó copas y pudimos ganar dos. Agradecerles de por vida. Siempre dejaron todo, jugaron desgarrados, Maravilla (Martínez) con la rodilla casi fisurada, con fiebre... Dejaron todo adentro. Jugamos bien, mal o perdíamos, pero el hincha tiene que estar contento porque lo representaron de la mejor manera”, soltó.

Por otra parte, el entrenador se refirió al gol torpe sufrido en el Maracaná que terminó sentenciando la serie a favor del Mengao: “Allá ese gol sobre la hora lo lamentas. Cuando lo echaron a Plata pensamos que lo podíamos lograr, pero esto es fútbol. Lo único que quiero pedir es disculpas, no tenía ganas de venir pero tampoco quiero pagar una multa. Hacía muchísimos años que Racing no estaba tan unido y así hay que seguir por ese camino”.

Con uno menos y Rossi como figura: Flamengo eliminó a Racing de la Copa Libertadores

Racing empató sin goles con Flamengo al término del partido que disputaron esta noche, en el “Cilindro” de Avellaneda, y fue eliminado en semifinales de la Copa Libertadores 2025, luego de haber perdido por 1 a 0 en el partido de ida.

En un partido sin goles, la jugada más clara del conjunto argentino llegó a los 11 minutos del primer tiempo, con un centro desde la derecha y cabezazo del delantero Tomás Conechny, que el arquero Agustín Rossi pudo desviar sobre su poste derecho.

Además, el delantero de la visita Gonzalo Plata fue expulsado a los 10 minutos del complemento, por una agresión sin pelota sobre el defensor Marcos Rojo.

Con la derrota por 1-0 en el resultado global, la “Academia” cerró una gran participación en la Copa Libertadores, habiendo jugado la semifinal por primera vez desde 1997.

Así fue el empate entre Racing y Flamengo

En el inicio del partido, Racing avisó que estaba aún con vida: Un centro desde la derecha del defensor Facundo Mura habilitó al delantero Tomás Conechny, cuyo cabezazo potente y bajo por el poste derecho del arquero rival fue desviado al córner por Agustín Rossi.

Aunque minutos después, un centro rasante desde la izquierda cruzó toda el área y le quedó al carrilero Guillermo Varela, que remató de primera y no pudo con el achique de Facundo Cambeses.

Las situaciones para ambos equipos continuaron, en un duelo disputado que no tuvo a un claro dominador durante la primera etapa: A los 32', un pase largo de Cambeses asistió por izquierda al extremo Santiago Solari, quien aprovechó la desatención de la defensa rival y buscó un disparo alto, que se fue por encima del travesaño. Tan solo un minuto más tarde, una jugada individual desde el medio hacia la izquierda del volante Giorgian De Arrascaeta permitió su remate al primer palo, aunque el uruguayo nunca advirtió el achique de Cambeses, quien se quedó con el disparo.

Sin embargo, uno de los eventos más trascendentales del partido ocurrió poco después del inicio del complemento, cuando a los 56 minutos, el árbitro expulsó al delantero Gonzalo Plata por un cruce con Marcos Rojo.

A los 75 minutos, todo el Cilindro se quedó helado: mientras Racing acechaba a Flamengo aprovechando la superioridad numérica, el árbitro decidió expulsar a Rojo por un supuesto codazo. A pesar del prontuario del ex Boca, la decisión era errónea, puesto que se trató de un choque de cabezas. Por eso el VAR intervino y anuló la roja.

Los últimos minutos tuvieron a la Academia asediando el área del Mengao, que tuvo a Agustín Rossi como la gran figura. Por otro lado, el árbitro selló una gran polémica al haber adicionado solamente 6 minutos cuando hubo varios cambios e intervenciones del VAR, además de que dio por finalizado el duelo antes de que se cumpla el tiempo que él mismo adicionó. De esta forma, con el 1 a 0 en la ida, Flamengo clasificó a la final del máximo certamen continental.

La síntesis del partido

Semifinal.

Partido de vuelta.

Racing 0 - 0 (0 - 1) Flamengo (Brasil).

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Piero Maza (Chile).

VAR: Juan Lara (Chile).

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Agustín Almendra, Bruno Zuculini. Juan Nardoni, Tomás Conechny; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leonardo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar; Luiz Araujo, Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal; Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

Incidencia en el segundo tiempo: 10m. Gonzalo Plata expulsado (F).

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Danilo por Giorgian De Arrascaeta (F) y Bruno Henrique por Jorge Carrascal (F); 18m. Duván Vergara por Tomás Conechny (R), 21m. Gastón Martirena por Facundo Mura (R) y Matías Zaracho por Juan Nardoni (R); 23m. Emerson Royal por Guillermo Varela (F) y Saúl Ñíguez por Luiz Araujo (F); 32m. Luciano Vietto por Agustín Almendra (R) y Adrián Balboa por Santiago Solari (R); 42m. Everton Araujo por Jorginho (F).