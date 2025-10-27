Está confiado: el particular video de Gustavo Costas para los hinchas de cara al duelo frente a Flamengo

El entrenador lanzó una convocatoria para los hinchas y se mostró confiado para el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores.

Racing tiene la fe intacta . Nadie le saca la confianza al hincha ni al plantel para revertir la derrota por 1-0 ante Flamengo confirmada en el estadio Maracaná. La posibilidad estará sobre la mesa el próximo miércoles cuando la Academia reciba al equipo brasileño para definir quién pasará a la final de la Copa Libertadores .

Lo cierto es que en el plano internacional a Racing le va bien, o al menos en lo últimos años ha logrado imponerse ante equipo brasilieños como lo hizo en la Copa Sudamericana 2024. Con la ilusión intacta, el entrenador Gustavo Costas le envió un mensaje particular a los hinchas acercándoles una iniciativa a través de un video compartido en las redes sociales.

"Hola familia racinguista. Quiero invitarlos mañana a las siete de la tarde para despedir al plantel antes de ir a concentrar a Pilar. Quiero invitarlos a todos para darle el apoyo a estos jugadores que dejan la vida por nuestros colores. Sabemos que todos juntos podemos lograr este sueño que buscamos por tantos años y que si estamos juntos lo vamos a poder lograr. Vamos con todo, la Academia carajo", dijo en la filmación donde luce con ropa de la institución en el torso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeandroAdonio/status/1982580546850205763&partner=&hide_thread=false ¡ATENCIÓN HINCHAS DE #RACING!



Gustavo Costas invita a todos a la despedida al plantel antes de la concentración en Pilar.



Lunes a las 19 horas

Cilindro de Avellaneda pic.twitter.com/Pda09auebd — Leandro Adonio Belli (@LeandroAdonio) October 26, 2025

A su vez, los hinchas preparan también un recibimiento para el micro del plantel en el Cilindro para el próximo miércoles cuando se realice la revancha. La convocatoria está hecha para las 18, en Belgrano, entre la YPF y Fiorito.

Que había dicho Costas tras la derrota en la ida: "Vamos a ir a Lima"

A Racing se le escapó sobre la hora un partido que pudo neutralizar en la segunda etapa con una fuerte corrección en la defensa e incluso teniendo una chance de gol que concretó Santiago Sosa pero terminó invalidando, para muchos de forma apresurada e incorrecta, el árbitro Jesús Valenezuela. Sin embargo volverse a su casa, con tan solo un 0-1del Maracaná y ante Flamengo, no pareciera un resultado para cortar la ilusión.

Luego del encuentro el entrenador Gustavo Costas fue claro con su mensaje en conferencia de prensa y mostró toda su confianza en los jugadores para revertir la serie por las semifinales de Copa Libertadores. “A nadie le gusta perder, no voy a estar contento por eso. Pero si estoy orgulloso de este plantel, lo digo siempre. No porque esté yo dirigiendo, sino por ellos. Veníamos con problemas de lesiones, jugadores que no estaban al cien. (Santiago) Sosa parece que fue a una guerra”, soltó el entrenador.

Por otra parte el entrenador reforzó su confianza para el partido de vuelta en la serie: “Yo pienso que tienen que estar orgullosos de este plantel, se plantó y le jugamos de igual a igual aunque tengan más billetera y poder que nosotros. Esto sigue abierto. Tenemos que estar más juntos que nunca. En casa nos vamos a jugar el sueño. Vamos a ir a Lima”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1981196783452639512&partner=&hide_thread=false "SALIMOS A JUGAR DE IGUAL A IGUAL CON MEDIO EQUIPO QUE ESTABA MAL FÍSICAMENTE"



Gustavo Costas destacó la labor de Racing, con muchas lesiones, en la ida ante Flamengo.



Mirá #ESPNF10 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/WASThdcb2d — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 23, 2025

"Siempre me voy con la sensación positiva. 75.000 personas, estadio de ellos, y le jugamos de igual a igual. Hicimos un gol que no se cobró. Tenemos más de medio equipo que no está bien físicamente”, dijo y agregó sobre el nivel del rival: "Vos enfrentar a un equipo que es una selección. Te llevan más que vos. Es el mejor equipo de Sudamérica, compite con los europeos”. Y además, dio una muestra de como se juega la vuelta: “Con el corazón y el alma, tratando de dar el cien por cien. Sabemos que son más que nosotros. Tienen la gloria ahí adelante, faltan 90, 95 minutos. Con eso vamos a competir, y con toda nuestra gente”.

“Es eso de decir, podrán tener más, pero nosotros tenemos un corazón terrible y queremos llevar a Racing a lo más alto”, concluyó.