Mauro Icardi le dio un cabezazo a un hincha en pleno shopping

El delantero del Galatasary golpeó a un hincha del club y lo dejó en el ojo de la tormenta tras la viralización del momento.

Mauro Icardi está en boca de todos y no por su desempeño en el Galatasaray. Es que el delantero vive dias oscuros en medio del conflicto con Wanda Nara por la cuota alimentaria a sus hijas Francesca e Isabella y ahora por golpear a un hincha en un shopping.

El episodio tuvo lugar en Estambul donde vive el jugador junto a la China Suárez quien también estaba presente en el lugar del hecho. Las imágenes muestran al futbolista rodeado de personal de seguridad y la China con Magnolia en brazos.

Lo que parecía ser una situación normal como cualquier fanático que se acerca a tomarse una foto con su ídolo no lo fue. La grabación deja en evidencia la violencia del futbolista con el fanático que recibe un cabezazo de manera inesperada.

La China no pudo ocultar su reacción ni siquiera quienes estaban en el lugar que se mostraron sorprendidos por lo que veían. Se desconoce cuándo ocurrió la situación, pero sí está claro que el video se viralizó después del regreso a las canchas de Icardi donde marcó un gol que se lo dedicó a su flamante novia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanEtchegoyen/status/1957977272515698907&partner=&hide_thread=false Urgente. Mauro Icardi le pegó un cabezazo a un fan del Galatasaray mientras se iba con la China Suárez y sus hijos. Muy violento todo. #MitreLive pic.twitter.com/pPPbZyUTfW — Juan Etchegoyen (@JuanEtchegoyen) August 20, 2025

Mauro Icardi suma más problemas

Mientras el video pone a Icardi en el ojo de la tormenta, en las últimas horas, se conoció que Wanda Nara le ganó una nueva batalla y logró que lo declararan deudor alimentario.

“Si entra no puede volver a salir del país, U$S3500 de multa diaria, embargada la Casa de los Sueños”, dijo Laura Ubfal en referencia a la media que tomó la justicia tras la decisión.

Según establece la ley argentina, se incluye en el registro de deudores alimentarios a toda persona que acumule al menos tres meses de incumplimiento en el pago de la cuota fijada judicialmente.

Wanda Nara

En tanto que la resolución del Juzgado Civil N° 106 de Buenos Aires ordena el embargo de la participación social que el jugador posee en una asociación civil, por un monto de U$S110.000 en concepto de alimentos.

En redes sociales Wanda hizo un descargo sin filtros contra el jugador. “Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes, plantarlos el Día del Padre o ver en la agenda espacio para ir a su cumpleaños y no venir”, escribió la mediática que se encuentra trabajando en Estados Unidos.

“No pagar absolutamente ni un peso de alimentos, cuando tenés la obligación moral además de la orden judicial, es violencia”, sostuvo la rubia quien se molestó porque “te hacés cargo de nuevos nenes, pagando colegios que los propios padres no podrían pagarles y que lo hacés solo por venganza a tu familia”.