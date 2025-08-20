Mauro Icardi en el registro de deudor alimentario: qué pasará si vuelve a la Argentina

La justicia falló a favor de Wanda Nara en la disputa que mantienen por la cuota alimentaria de sus hijas Francesca e Isabella. Cuál es la cantidad de dinero que debe.

La historia entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece que nunca llegará a un buen final. Ahora la justicia le dio la razón a la empresaria y el futbolista fue inscripto en el registro de deudores alimentarios.

La medida llegó luego de varios reclamos de Nara a su expareja sobre el pago de alimentos a Isabella y Francesca, las dos hijas que tienen en común. La resolución del juez ordenó que Icardi se incluya en el registro de deudores alimentarios tal como sucedió con Elián Valenzuela (L-Gante).

Debido a la falta de cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte del futbolista, el Juzgado Civil 106 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió un embargo sobre la participación social de Mauro Emanuel Icardi en la sociedad Asociación Civil La Isla S.A por una suma de 110.000 dólares estadounidenses en concepto de capital por alimentos, a solicitud de Wanda Solange Nara.

El embargo también incluye un adicional de 3.500 dólares para responder a intereses y costos de la ejecución.

Icardi vive actualmente en Estambul junto a Eugenia "La China" Suárez, sin embargo, el juez determinó que cuando vuelva a la Argentina tendrá prohibido volver salir del país. Por lo que si no resuelve la situación judicial cuando regrese, estaría muy complicado para retomar sus actividades laborales y su vida amorosa en Turquía.

La resolución judicial busca asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias en favor de las hijas menores de la pareja. El expediente continuará con la ejecución de las medidas ordenadas y la notificación a las partes involucradas.

Ahora, habrá que ver cuál es la reacción del futbolista que por lo pronto solo tiene tiempo de entrenar en el club Galatasaray, donde en su regreso a la cancha marcó un gol que le dedicó a la China Suárez.

Mauro Icardi y el polémico video del cabezazo a un hincha

Mauro Icardi está en boca de todos y no por su desempeño en el Galatasaray. Es que el delantero vive días oscuros en medio del conflicto con Wanda Nara por la cuota alimentaria a sus hijas Francesca e Isabella, y ahora volvió a estar en el centro de la polémica por golpear a un hincha en un shopping.

El episodio tuvo lugar en Estambul donde vive el jugador junto a la China Suárez, quien también estaba presente en el lugar del hecho. Las imágenes muestran al futbolista rodeado de personal de seguridad y la China con Magnolia en brazos.

Lo que parecía ser una situación normal como cualquier fanático que se acerca a tomarse una foto con su ídolo, terminó de la peor manera. La grabación deja en evidencia la violencia del futbolista con el fanático que recibe un cabezazo de manera inesperada.

La China no pudo ocultar su reacción, ni tampoco quienes estaban en el lugar, ya que se mostraron sorprendidos por lo que veían.

Mauro Icardi le dio un cabezazo a un hincha

Se desconoce cuándo ocurrió la situación, pero sí está claro que el video se viralizó después del regreso a las canchas de Icardi donde marcó un gol que se lo dedicó a su flamante novia.