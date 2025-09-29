Quién es el actor uruguayo con el que Stefi Roitman habría sido infiel a Ricky Montaner

La artista fue vista caminando por las calles de Madrid casi en simultáneo a un reconocido actor en medio de los rumores de una crisis en la pareja.

Hace algunas semanas comenzaron los rumores de una crisis en la relación entre la modelo Stefi Roitman y Ricky Montaner que se habría registrado en la relación que lleva más de cinco años. En medio de las especulaciones aparecieron imágenes desde Madrid, España, que colaboran con las versiones de un presente complicado.

En las últimas horas la influencer Magalí Sica reveló un video comprometedor en su cuenta de Tik Tok. “Reportando desde Madrid. Stefi Roitman es muy amiga de Nico Furtado, tanto que van a tomar cafés solos por las calles de Madrid un domingo a las 9 de la noche. Un besito a Ricky (Montaner)”, contó en un video a través de su cuenta en la red social, junto a videos de ambos caminando por una calle de la capital española.

Lo llamativo es que en ningún momento de las grabaciones se los vio caminar juntos ni se registra el encuentro, aunque no se descarta que se hayan encontrado con Furtado.

Durate los premios Platino, afirmó si sigue bien con su pareja: “Re. Súper feliz, enamorada. Y lo extraño, te digo la verdad. Nos vemos mucho. nos acompañamos mucho. Pero a veces los viajes se cruzan", confirmó.

Por otra parte se refirió a la actividad laboral que les prohíbe de pasar más tiempo juntos: “Yo he estado tres semanas en Buenos Aires, que Ricky no podía venir porque él está con sus giras, con su show. Está con emprendimientos, proyectos, con un montón de cosas. Es un toro mi esposo. O sea, no para".