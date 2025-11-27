Quién es la exparticipante de La Voz Argentina que será telonera de Shakira

La artista colombiana eligió a una artista con paso por la última edición del certamen para el show en Paraguay.

La artista colombiana Shakira realiza su gira por Sudamérica y prepara distintos show que atraparán a su público con sus destacadas presentaciones arriba del escenario con la que ha cosechado una exitosa carrera profesional ue aún la mantiene en la cúspide.

Entre las distintas presentaciones aparece en el corto plazo la fecha que realizará en Paraguay este viernes y sábado, 28 y 29 de noviembre, en Asunción. Para esa ocasión la reconocida artista eligió a una artista que tuvo paso por el reality La Voz Argentina 2025 para ser telonera de un show impactante.

Será Nathalie Aponte , la paraguaya que logró terminar segunda en el Team Luck Ra, quien tendrá el lugar para anteceder a la colombiana. En sus redes sociales la exparticipante mostró un emotivo encuentro que tuvieron para una entrevista.

“Vas a cantar en Paraguay… ¡qué increíble!”, esbozó la experimentada cantante y agregó: “Qué lindo que vamos a estar ahí”. Ante esta situación Nathalie le confesó: “Muchas gracias por tu música y por volver a nuestro país. Estoy en representación de mi querido Paraguay y realmente no te puedo explicar la emoción del público paraguayo para que vuelvas. Pasan los años y sigue siendo tan icónico todo lo que hacés. Pero no solo musicalmente, también como mujer”.

"Voy a ser tu telonera! No lo puedo creer, es una locura. Te prometo que no te voy a defraudar, mamá”, contó la artista mientras las manos le temblaban de emoción.

En su pie de foto escribió: "Lo miro y no paro de llorar. Pero no quiero que pase un segundo más sin que sepan. Voy a ser la telonera de Shakira en Paraguay en las mujeres ya no lloran world tour", dijo y escribió: "Se multiplica la emoción porque la madre Shakira me lo confirmó este finde en chile gracias a cada uno de ustedes que creen y confían en mí".