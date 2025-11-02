Un reconocido actor cuestionó duramente a Guillermo Francella: "Sus películas no son tan buenas"

El actor Raúl Rizzo volvió a generar polémica tras criticar duramente a su colega Guillermo Francella , luego de que el protagonista "Homo Argentum" cuestionara el papel del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). En una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el intérprete se mostró molesto y dejó en claro su postura sobre la situación del cine argentino.

“Nos atacó mucho este gobierno en la parte cultural. El INCAA ya es solo un sello, no existe más con el rol que tenía. Por eso no estoy de acuerdo con lo que dijo Francella”, señaló el artista, quien defendió la importancia de las instituciones públicas para sostener la producción cinematográfica. Al mismo tiempo, enfatizó que la rama independiente del séptimo arte y el teatro son esenciales para nutrir la industria comercial, y que los éxitos personales no deberían utilizarse para "criticar el trabajo de otros" .

A partir de esa premisa fue que el ex "La Extraña Dama" cuestionó la actitud de Francella al opinar sobre el uso de fondos públicos. “No entiendo por qué habla de otros que la pelean para hacer cine. Él no puso ese dinero, y no todas sus películas son estupendas . Que no se sienta tan ofendido”, lanzó en un tono filoso, que evidenció su descontento con las declaraciones de la celebridad.

Rizzo Francella

Para Rizzo, por supuesto, la experiencia artística y la trayectoria en la industria deben valorarse en conjunto con el respeto por quienes producen cine con recursos limitados y desde el esfuerzo independiente. Luego, el actor que encarnó al intendente en la reconocida serie "Padre Coraje" aprovechó para expresar su opinión sobre la carrera actoral del ganador de un Premio Oscar por "El Secreto de sus Ojos".

“No me gusta Guillermo Francella como actor, es eficaz pero no talentoso. Hay otros intérpretes que respeto mucho más, como Jorge Marrale, Miguel Ángel Solá o Pepe Soriano”, aseguró, diferenciando entre la efectividad en pantalla y la profundidad artística. Sus declaraciones generaron repercusión, encendiendo un debate sobre el valor de la crítica dentro del ámbito artístico. Cabe destacar, al mismo tiempo, que ambos intérpretes tienen claras diferencias políticas.

Qué había dicho Guillermo Francella sobre la gestión de Javier Milei

Rizzo se ve referenciado en el kirchnerismo, mientras que Francella le mostró su apoyo a Mauricio Macri durante la gestión de Cambiemos y también hizo lo propio apenas asumió Javier Milei: "Las medidas que se tomaron eran más que necesarias… sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Estoy con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas… Sigo con la esperanza de que esto, no sé con qué inmediatez, pero que esto se modifique a favor del pueblo. Yo no pierdo las esperanzas".