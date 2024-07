Yuyito González se abrió y contó el secreto de su historia con Javier Milei

La periodista de Socios del Espectáculo dio más detalles y sostuvo que Milei la habría invitado a la presentadora a tomar el té a la Quinta de Olivos, pero que además tendría el visto bueno de Karina Milei, la hermana del presidente. “Yuyito no me vas a desmentir, sabes que es verdad”, la confrontó la panelista. A pesar de todos los datos, la conductora la desmintió.

Qué dijo Yuyito González de Javier Milei

“Ustedes dijeron que hablo. ¿De dónde sacan esas cosas? Encima los datos… dos veces por día”, lanzó Yuyito, indignada al notero de Socios del Espectáculo. “Yo no dije que hablo. Hay que preguntarle al que hace correr esos rumores. No sé qué decir”, exclamó y remarcó: “Hoy no tengo nada para decir. Si en algún momento tengo, les cuento”.