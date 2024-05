De qué manera Yuyito González dejó muy mal parada a la China Suárez

Eso llamó la atención de la presentado, quien disparó: “Mirá vos, entre canción y canción, a la China se le cruzaron los novios ahí en los Gardel”.

“¿Quiénes eran los novios? Rusherking y Lauty Gram, es el actual ¿No cierto? Si, no se separaron, están juntos”, focalizó después, haciendo memoria sobre la vida amorosa de la ex Casi Ángeles.

Luego, mientras veían algunos de los videos virales en las redes sociales sobre el evento, hubo uno con un texto, donde la conductora le pidió a uno de sus compañeros que lo lea, y decía: “Hermanas, Lauty Gram y Rusherking a metros!!”.

Seguido a eso, mientras sonaba la famosa canción “Yo sé que tu” de FMK, Lit Killah y Tiago PZK, Yuyito se puso a analizar el género urbano que tan de moda ha estado desde hace ya varios años: “Son lindas las canciones. Ahora que escucho todo junto son lindas. Son medio que todas iguales, eso sí”.

Yuyito González habló sobre su presencia en la presentación del libro de Milei

image.png

La ex modelo estuvo en el centro de la escena tras su aparición en la presentación del último libro del presidente de la Nación, Javier Milei. “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclasica”, es la reciente obra del jefe de Estado, la cual generó el interés de la conductora de televisión.

“Yo me la busqué a la invitación, me la gestioné con gente mía, contactos, y bueno, y se dio”, reconoció la presentadora de Empezar el Día y aclaró: “Yo no soy militante de absolutamente nadie, de ningún partido, no tengo ninguna ideología más que humana”.

En diálogo para Síntesis, la mujer que fue ubicada al lado de Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, mencionó que asistió al mítico Luna Park ya que le parecía un “hecho histórico”.

“Es la presentación del libro del Presidente de la Nación, iba a cantar, es un hecho que yo, desde ser periodista y tener un programa me motiva mucho también a moverme, a ir a los lugares que siento que por ahí está bueno estar”, precisó frente al micrófono.