Estalló por el #YoCríoSola

Sin piedad: “Se quieren empoderar y salen a dar lástima”, lanzó Granata contra la campaña.

Recordó su pasado: En respuesta, Barón le recordó cuando le reclamaba en tevé la cuota alimentaria al Ogro.

Se sacaron chispas

Tras la repercusión que tuvieron las palabras de Granata, Barón le recordó a la panelista cuando se sentó en el living de Intrusos para mandar al frente a su ex pareja Cristian “Ogro” Fabbiani por no pasarle la cuota alimentaria de su hija Uma. “Nos empodera criar solas pero no dejamos de ser víctimas de una situación de mier... Ser víctima no es victimizarse. No es tan difícil de entender, Amalia, te pasó a vos también en su momento. Nos alegra que la estés pasando mejor”, escribió la actriz.

“Jimenita, reclamar cuota alimentaria es un derecho de mi hija no una victimización de su madre. Me rindo. No puedo con tanta gente bruta e ignorante”, replicó Granata. “La víctima de esa situación NO sos vos Jimenita, las víctimas son los hijos que se crían con padres ausentes”, insistió la panelista de Pamela a la tarde en otro posteo. “Y no te arrobo porque te hacés la guapa por tw pero me tenés bloqueada”, añadió.

En tanto, la politóloga feminista María Florencia Freijo, que también impulsó la campaña #YoCríoSola, se metió en la pelea y le dedicó un mensaje a Granata. “Muchas de las mujeres que me hablaron eran ‘corazones celestes’ contándome sobre la feminización de sus hogares y la pobreza en sus barrios. Tu único objetivo es silenciar a las mujeres, su padecer, hacerte la ácida, pero solo demostrás tu ignorancia, que es mucha, Amalia. Yo te vi llorando en la tele denunciando que el Ogro Fabbiani no se hacía cargo de tu nena y pidiendo alimentos. Yo también hubiera saltado por vos, Amalia, también lo hubiera hecho”, escribió y suscribió a un posteo de una seguidora que rezaba: “Le molestan los abortos y las madres solteras. Ergo, le molestan las mujeres que deciden”.