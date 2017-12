“Aprovecho la charla para ver si nos querés devolver el Martín Fierro de Oro de Los Simuladores que le pediste a Fiore para una foto hace catorce años y unos $ que también me debés del 2010, te lo pido por acá porque nunca me atendiste el teléfono”, disparó por Twitter. “Esto no es político, es personal. Yo a este pelotudo no lo ataco por K, lo ataco por pelotudo, por mentiroso y porque dice una cosa y hace otra”, aclaró. “Yo también defiendo a amigos K, conozco hace muchos años y confío y pongo las manos en el fuego por Pablo Echarri y Nancy también, yo sé quiénes son ellos”, cerró.