Flojita de piernas

“Yo me fui de viaje y le dije que ni se le ocurra venir. Obvio que no le importó”, relató Fernández y explicó que Federico no le hizo caso. “Apareció y a mí se me aflojaron las piernas”, reconoció al aire, luego de postear una foto en Instagram donde se la ve cara a cara con el actor mirándolo enamorada.

“Cuando lo vi el otro día, no sé, me encantó. Estábamos en un lugar bastante lejos de todo y nos ayudó a conectar un montón. Tampoco voy a ir contra las cosas que siento”, añadió.

“Hay cosas que por supuesto que hay que mejorar”, sostuvo la figura de Radio Vale. “Es un proceso volver a sentirnos bien, sentirnos seguros. El tiempo dirá si se pueden acomodar o no. No le pongo título”, expresó con cautela.

Embed Me alegra que triunfe EL AMOR!!!!❤❤❤❤ — Carmen Luz Barbieri (@Carmen_LaLeona) 20 de marzo de 2018

Mamá festeja: “Me alegra que triunfe el amor”, tuiteó Carmen Barbieri sobre el revival de su hijo.

Como Pampita

La crisis entre la nueva protagonista de Sugar y Bal se desató con los rumores de una nueva infidelidad por parte del ex campeón del “Bailando” con su compañera de elenco Becky Vázquez, a quien Fernández encaró en una charla telefónica. Si bien no quiso dar detalles sobre ese diálogo, la conductora de Combate comparó su reacción con la que tuvo Pampita con Isabel Macedo en un boliche en Punta del Este, donde la enfrentó y le tiró de los pelos al sospechar que su entonces pareja, Benjamín Vicuña, la había engañado con ella.

“Son cosas que no voy a exponer jamás. Me molestó algo y la llamé. Tal vez, si lo hubiese pensado, no lo hubiese hecho”, señaló. “Más allá de si hubo concreción o no, había cosas que me hacían ruido y me incomodaban. Decidí alejarme porque no me gustaba”, explicó.