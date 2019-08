Flor de la V quedó muy mal al defenestrar a Maju

LÍOPECORARO on Twitter ESCÁNDALO EN CENA A BENEFICIO.

Mientras @soymajulozano conducía el evento flordelav no paró de destrozarla!!!

“Si sabía que estaba esta no venía, es una ordinaria, una mersa, una gorda grasa”.

"Si sabía que estaba esta no venía, es una ordinaria, una mersa, una gorda grasa".

Sin saber que el sr…

Es más, Florencia Trinidad debía sentarse en la misma mesa que Cinthia Fernández y no quiso. Y terminó sentada en la mesa donde estaba el marido de Lozano.

La empezó a destruir sin saber quién era él.

La empezó a destruir sin saber quién era él. — LÍOPECORARO (@liopecoraro) August 30, 2019

Fuerte: “Si sabía que estaba esta no venía, es una ordinaria, una mersa, una gorda grasa”.

El c...limpio

Maju Lozano rompió el silencio luego de haber sido tratada de “gorda grasa, mersa y ordinaria” por Florencia de la V. “A mí me causa gracia por lo que me he reído, no es grave”, indicó la conductora al inicio de su descargo en Todas las tardes (El Nueve). “En la vida hay que ser buena adelante y detrás de cámara, por eso te pasan las cosas que te pasan”, agregó.

Luego la conductora le puso un poco de humor al tema sin dejar de ser picante: “No tengo nada con ella ni con nadie. Tengo el culo tan limpio que me puedo quedar sin calzón en este momento”.

Maju Lozano le responde a Flor de la V: ‘Yo no miento’

Tras varias preguntas de sus panelistas, Maju contó que por un momento pensó enfrentarse a Flor en el evento. “Pensé decirle que hable más bajo porque la escuchaba mi marido, pero era una cena a beneficio. Yo por suerte tengo el mismo discurso arriba y abajo del escenario, así que no me pasan estas cosas”, sentenció.