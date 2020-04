Fueron a estudiar a EE.UU. y hace un mes están varados

El avance de la pandemia de coronavirus le impidió a la pareja cumplimentar la temporada de trabajo, prevista para el 15 de marzo, en un centro de esquí y ambos se quedaron sin trabajo. Decidieron dejar ese estado del oeste de Estados Unidos y trasladarse a Miami, ya que el 26 de marzo tenían fecha de regreso al país por la aerolínea Boliviana de Aviación. "Habíamos comprado los tickets aéreos el año pasado, pero después de reprogramar los vuelos para el 5 de abril y luego para el 16, desde esa fecha la aerolínea nunca se comunicó con nosotros a pesar de que estuvimos llamando todo este tiempo", explicó el joven a LM Neuquén.

Comentó que hace una semana fueron desalojados por la Policía, que llegó en cinco patrulleros al hospedaje donde estaban, "argumentando que el hotel ya no estaba habilitado, colocándole una faja de seguridad". Luego consiguieron que una argentina los hospedara. "Estamos pagando 22 dólares por noche, pero estamos alojados en forma ilegal. El presidente Donald Trump quiere sacar a todos los extranjeros para poder controlar la situación, ya que se está colapsando", precisó Brian, a quien le queda un año para recibirse de contador en Córdoba. En tanto, Julieta estudia Arquitectura en Buenos Aires.

Aseguró que son muchos los argentinos que están en la misma situación que ellos y que la embajada argentina no les da respuestas. "Desde el primer día que llegamos nos cerró las puertas y no responden nuestros llamados", dijo. Subrayó que saben que "desde Estados Unidos salen aviones vacíos con destino Argentina para repatriar a ciudadanos norteamericanos". "El gobierno argentino no autorizó para que pudiéramos ocupar esos lugares vacíos los argentinos que estamos varados aquí", se quejó. Agregó que la Iglesia mormona realizó gestiones ante las autoridades para ofrecerse a llevar argentinos desde Estados Unidos.

Agradeció estar con su novia en este momento: "Hace que podamos darnos ánimo, pero hubo días en que me comía la cabeza pensando adónde vamos a parar con todo esto".

"Hay argentinos durmiendo como ratas"

El desalojo que Brian y Julieta sufrieron hace una semana atrás en Miami por parte de la Policía no fue el único momento de impotencia y bronca que sintieron. El joven, que en mayo cumplirá 24 años, confesó durante el diálogo por Whatsapp con LM Neuquén: "Más bronca da que la gente piense que todos los que estamos acá estábamos de vacaciones o que tenemos dinero. Observamos en las redes sociales que hay mucho odio y falta de solidaridad por parte de la sociedad".

Los jóvenes, que llegaron a Estados Unidos por un intercambio cultural y estaban dispuestos a trabajar, solo quieren regresar a la Argentina. "No queremos asistencia económica ni nada de eso. La idea es regresar al país y así poder realizar la cuarentena", explicó.

"La estamos pasando realmente muy mal, acá hay argentinos en situación de calle, que están durmiendo en lugares abandonados, con ratas y cucarachas. Solo estamos pidiendo al gobierno argentino que nos dejen regresar a la Argentina", reclamó.

