Buenos Aires.- El periodista Gabriel Schultz estuvo en PH, podemos hablar y brindó una polémica teoría sobre lo que pudo haber pasado con el ARA San Juan. “Yo no estoy tan seguro que sea un problema de la batería, ¿por qué tengo que creer si no lo sé? ¿Por qué tengo que creerle a quien me lo dice? Hasta que no aparezca, todo lo que digamos estará basado en suposiciones” sostuvo el compañero de Andy Kusnetzoff en Perros de la calle.