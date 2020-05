Ginés adelantó que es posible que la cuarentena siga

Para el ministro, esa situación no ocurre “solo acá: es la ideología de Bolsonaro, de Trump y pasa en España también. Es un falso debate porque son los mismos que están con los antivacunas. La libertad todos la valoramos pero estamos haciendo las cosas por el bien común, tratar de que la gente no se enferme y que no enferme a más gente”, remarcó Ginés, quien destacó que la curva de casos de coronavirus está en “ascenso”. De ahí su reafirmación que, muy posiblemente, la semana que viene el presidente extienda el aislamiento.