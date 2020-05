Hacer una carrera en el Súper TC2000, el deseo de Dani Sordo

“Lo tenemos a Matías Bustos Schmidt y también lo tuvimos a Javier Ciabattari, quien me dio pena que no siga con nosotros porque era muy bueno, pero al final las cosas son como son. La verdad que Javier era un buen fichaje”, le manifestó Sordo a Velocísimo, programa radial que conduce Mariela Pallero por LT10 Radio Universidad AM1020.

El nacido en Puerto San Miguel señaló que es un objetivo que quiere cumplir a corto o mediano plazo. “Siempre me ha gustado mucho el NASCAR, me llama la atención. También me gustaría correr una carrera de Súper TC2000. Yo sé que a Ciabattari le gustaba la idea, pero el problema era que tenía un Citroën. Pero siempre me atrajeron los autos de Súper TC2000 y quisiera dar una vueltas en uno y probar. Esa experiencia me gustaría más que andar en un Grupo B”, indicó.

Además, Sordo no lo dice como una broma, sino que también refrendó su deseo en el programa Rally On Board que conduce Pablo Schillaci en Fox Sport 3. “Argentina queda un poco lejos para ir a correr una carrera con el R5, pero sino iría a hacer una carrera de Súper TC2000. Me gustaría hacerlo hasta más que un rally”, comentó.

Para el ex hombre de la terminal del “Doble Chevron”, Argentina no es tierra desconocida, ya que a sus numerosas presencias por la fecha del Rally Mundial en Córdoba hay que sumarle que la temporada pasada corrió el Rally de Neuquén, que fue válido por el certamen nacional, como invitado arriba de un Hyundai i20 R5 del Point Cola Racing chileno. Ahora habrá que verlo nuevamente en nuestro país, pero arriba de un auto de Súper TC2000.