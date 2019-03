"Lo que estamos diciendo está chequeado, conversado y avalado con la propia viuda de Disi. Esto pasó hace 12 años, y por lo menos duró cinco años. La actriz llamaba constantemente a la casa de Disi, y un año la contratan para trabajar con él en un temporada en Villa Carlos Paz. Todo el elenco hablaba por lo bajo de este romance. Pero Elvira Ferrer creía fervientemente en Emilio", contaron en Pamela a Tarde.

Ante el escándalo, Iliana hizo su descargo en Los Ángeles de la Mañana. "No pude ver mucho, pero es una barbaridad. Voy a tomar medidas, no lo voy a permitir, conmigo no", expresó indignada.

Además, Ángel de Brito anticipó que, de la mano de Fernando Burlando, Calabró le iniciará una demanda a Pamela David, a Monti, a la productora de Pamela a la Tarde y América, donde se emite el envío.

Embed Pamela David y Carlos Monti aseguraron que Iliana Calabró tuvo un romance extramatrimonial con Emilio Disi durante 5 años. La palabra de Iliana, indignada, ante la falsa información: "Esto no lo voy a permitir". #lovieneltrece #CreditoArgentino pic.twitter.com/aoQect1hRu — eltrece (@eltreceoficial) 19 de marzo de 2019

Consultada sobre Elvira, la actriz indicó: "Seguramente le fueron con un cuento errado, le habrán llenado la cabeza. Me parece de un mal gusto exquisito que se mienta con alguien que no está. Lo hablaremos en la justicia".

"Es todo falso, pero que se haga cargo ella. Dios lo tenga en la gloria a Emilio, es de muy mal gusto hablar de alguien que no se puede defender", remarcó.

"Me llevo mal con Elvira, desde hace alguno años, me evitaba y yo la evitaba", reconoció.

Embed

Por su parte, Elvira se contactó con una panelista de LAM vía Whatsapp y manifestó: "Si, es verdad. Emilio me lo confesó hace tres años. Siempre me lo había negado". "Esa mina al igual que Cristina del Valle se van a comer un juicio", exclamó la hija de Disi, enojada, ante la insistencia de Yanina.

La viuda del cómico remarcó que lo que más le dolió era que con Iliana eran amigas y que gracias a la intervención de ella, tuvo trabajo porque a Emilio no le gustaba como actriz.

Embed

Por si fuera poco, Laura, la hija del corazón Disi, también se metió en el escándalo y en comunicación telefónica con LAM expresó: "Esto es muy triste porque se cumplió un aniversario de la muerte de Emi, todos sabían que yo lo quería como un padre. En el tema con Iliana no me voy a meter. Yo estoy en un duelo todavía".

"Lo que no estoy de acuerdo es con lo que dice Cristina del Valle que está en el piso. Es mentira que mi mamá se conocía con Dorys del Valle y lo que dice Yanina Latorre es insoportable porque miente", señaló luego de que la panelista asegurara que por la separación de vienes con Disi, su ex pareja, "se quedó en la calle".

"Dorys se quedó con el 70% de las cosas", aseguró Laura, mientras Latorre sostenía al aire que mentía.