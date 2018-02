Insólito pero real

La ahora actriz que hace temporada en Carlos Paz recurrió a Fernando Burlando, para registrar en Marcas y Patentes el apodo de “La chica del clima” a su nombre para que no pongan a otra con ese mote en su lugar.

Según detalló Marina Calabró en el Lanata sin filtro (Radio Mitre), el canal deportivo aprovechó la ausencia de la blonda para poner a otra que dé el pronóstico en su lugar. Ella llamó a la empresa diciendo que pensaba incorporarse en marzo y le dijeron que al noticiero no volvía.

No sé qué pasó. Hay un montón de cosas que no están muy claras que digamos”.

Sin cabida: “Le dijeron que estaban buscando otro tipo de perfil”, comentó Marina Calabró.

Cuestión de perfil

“Le dijeron que estaban buscando otro tipo de perfil; en principio, no habría cabida para su vuelta. Seguiría en otro programa del canal. ‘Ya diste lo que nos podías dar’. Conclusión, esta pelea se judicializa”, contó la panelista de Intrusos.

Según Pérez, desde TyC le habían manifestado que la iban a reemplazar durante todo febrero hasta su regreso, el 4 de marzo. “No sé qué pasó. Ahora hay que ver qué pasa. Hay un montón de cosas que no están muy claras que digamos”, dijo. Y continuó: “Hay un ‘¿quién te dijo tal cosa?’ o ‘nunca se te autorizó a irte’. ¿Te pensás que si a mí me decían: ‘vos te vas y cuando volvés no vas a tener más tu lugar de trabajo’ yo me iba? Me están planteando un montón de cosas que a mí mucho no me cierran, pero tengo una oferta y la estoy evaluando con el canal”, explicó a Intrusos la ahora ex presentadora del clima.

Nueva cara: Sol recurrió a Burlando para iniciar acciones legales, pero TyC ya contrató a Marina Señuk.

Bella misionera

Por otro lado, desde la señal de deportes anunciaron que a partir de ahora la encargada de informarles a sus televidentes el estado del clima será la joven Marina Señuk. La rubia, oriunda de Apóstoles, pequeña localidad misionera, integra el staff de Pancho Dotto desde que tiene 15 años.