Adorni habló sobre sus viajes al exterior: "Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno"

Luego de las críticas y tras varias semanas de silencio, el funcionario volvió a dar una conferencia de prensa.

Tras estar algunas semanas sin brindar conferencias de prensa, Manuel Adorni vuelve a ser el vocero presidencial. En medio del escándalo por sus viajes al exterior, el jefe de Gabinete responderá preguntas y busca así retomar el control de la agenda pública .

Luego de un período en el que la agenda quedó dominada por las polémicas de sus viaje en el avión presidencial con su esposa a Nueva York y otro viaje a Punta del Este, el funcionario decidió dar declaraciones.

Pasadas las 11 de la mañana, Adorni comenzó su conferencia de prensa. Allí afirmó “Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, no tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la Justicia y el control correspondiente toda la información que necesiten”.

Y aclaró que “Ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra, ninguno bajó el gasto público redujo los gastos públicos”

Además, afirmó que “No somos lo mismo que estuvieron antes y eso la gente lo sabe. No voy a permitir que me den clase de ética los que viven del Estado desde que nacieron”.

Embed - Conferencia de prensa del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni | 25.03.2026

Adorni aclaró que su sueldo está congelado desde hace dos años y no dará explicaciones la prensa sobre su patrimonio: “Hay una investigación judicial en curso. No puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso”.

Ante las preguntas de periodistas, el jefe de Gabinete afirmó que vive en el barrio de Caballito y desmintió tener más propiedades, como circuló en los últimos días. "Tengo todo declarado", aseguró.

Respecto a su viaje en Punta del Este, indicó que fue "de mal gusto" la viralización del video en su viaje familiar. "Yo pagué mi proporcional y se acabo, no voy a hablar de eso", lanzó.

El Gobierno lo respalda públicamente y busca dar por cerrada la polémica mientras el funcionario retoma sus tareas de coordinación del gabinete. En este sentido, tras su conferencia tendrá reuniones con los principales ministros, empezando este miércoles por Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

También se verán con los ministros de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Hacienda, Luis Caputo; del Interior, Diego Santilli, además de la titular del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich.

Polémicos viajes de Adorni al exterior

El relanzamiento de la agenda oficial se da después de semanas marcadas por la polémica en torno a sus viajes a Estados Unidos y Punta del Este, la participación de su esposa en la comitiva oficial y la difusión de una propiedad que no figuraba en su declaración jurada.

Adorni quedó en el epicentro de la polémica luego de que el domingo 8 de marzo se conociera −a partir de una foto periodística− que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, había viajado a Estados Unidos en el avión presidencial, primero a Miami y luego a Nueva York. Fue en el marco de la Argentina Week, en la que el Gobierno buscó promocionar al país como foco de inversiones.

En tanto, su viaje a Punta del Este fue en un jet privado durante el último feriado por carnaval junto al periodista Marcelo Grandio, amigo de Adorni, quien con su productora tiene un programa en la TV Pública, que depende del jefe de Gabinete. La Justicia intenta determinar quién pagó esos vuelos.

adorni La presentación fue realizada por la diputada Marcela Pagano, quien solicitó que se investigue el origen de los fondos utilizados para este viaje familiar.

Estos episodios derivaron en pedidos de informes, iniciativas de interpelación en el Congreso y presentaciones judiciales. A propósito de lo que provocó en las filas libertarias, Nicolás Marquez, biógrafo oficial del presidente Javier Milei, le pidió la renuncia.

"Toda la gente está haciendo un esfuerzo, Adorni también podría hacerlo. No le está haciendo bien al Gobierno su permanencia, independientemente de que sea culpable o no de lo que se le adjudica", sostuvo Márquez en redes sociales.

Desde la Casa Rosada descartan cambios y sostienen que Adorni mantiene el aval político. En ese marco, la combinación de reuniones, conferencias y actividades públicas busca desactivar las versiones y consolidar su continuidad en el cargo.