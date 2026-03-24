Ladrones de motos acorralados: rápidos operativos y colaboración entre unidades buscan frenar este ilícito

A diario, vecinos de esta capital y otras localidades de la provincia denuncian la sustracción de su principal medio de movilidad: la moto. La Policía intenta dar respuestas.

La Policía de Zapala recuperó la moto robada a una vecina en menos de 24 horas.

Uno de los ilícitos que moviliza a diario a la Policía provincial son los robos de motos . Por suerte, en el inicio de esta semana, se desplegaron dos procedimientos con resultados positivos.

La investigación que tuvo una respuesta casi inmediata estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 22 de la ciudad de Zapala que, tras una denuncia recepcionada en la noche de este último lunes, empezaron a trabajar con los datos aportados por la víctima y otros elementos de prueba.

De acuerdo a lo informado por las fuerzas de seguridad neuquinas, la moto es propiedad de una vecina, que la había dejado estacionada en el Polideportivo La Vía, en calle Candelaria. Desde ese lugar, en la parte externa, le sustrajeron el vehículo.

A partir de elementos aportados por el Centro de Operaciones Policiales (COP), fueron identificados un grupo de posibles sospechosos y el aguantadero donde habrían ocultado el vehículo, marca Honda, de 150 centímetros cúbicos.

De forma paralela, fue informado el Ministerio Público Fiscal (MPF) y se le dio intervención a la División Operativa Comando Radioeléctrico Zapala.

Oculta en un aguantadero

Tras la obtención de una orden de allanamiento, este martes en horas del mediodía, se realizó el operativo en el aguantadero de los delincuentes y fue recuperada la moto. Para evitar cualquier tipo de inconveniente, fue convocado el grupo especial GEOP Zapala.

Asimismo, fueron detenidas dos personas mayores y un menor. “Durante el procedimiento se logró recuperar la motocicleta sustraída, la cual fue trasladada a la sede policial para continuar con las diligencias correspondientes. En el caso interviene el Ministerio Público Fiscal de Zapala, que dispuso las actuaciones de rigor”, resaltaron desde la Policía sobre el resultado del procedimiento.

A la par de los efectivos policiales de Zapala, sus pares de la Comisaría 21 de esta capital concretaron otro operativo, que tuvo la colaboración de la Policía rionegrina.

ON - Comisaria 21 Melipal (5) Omar Novoa

La esperanza es lo último que se pierde dice el dicho popular y fue más o menos lo que le sucedió a un vecino que, a un mes del robo de su moto, recibió la noticia positiva de que había sido recuperada en la ciudad rionegrina de Allen.

El final feliz tuvo mucho que ver con el trabajo desplegado por los efectivos de la Comisaría 21 del barrio Melipal. Apenas recibieron la denuncia por la sustracción del vehículo, ocurrido el 24 de febrero en un complejo de departamentos del barrio Huiliches, se encargaron de emitir oficios a unidades policiales de la provincia y también a sus pares de Río Negro.

Moto recuperada en Allen

Finalmente, este último lunes, agentes de la Comisaría Sexta de Allen se comunicaron y les anticiparon que había sido ubicada la moto buscada. Como en otras situaciones similares, el vehículo había sido secuestrado y se encontraba a disposición del propietario.

Lejos de resultar extraño, el modus operandi de los ladrones de motos se reitera y casi todas las semanas, en operativos preventivos, se incautan en Río Negro motos robadas en Neuquén. La semana pasada, por ejemplo, fue recuperada una moto que tenía un pedido de secuestro de la Comisaría Tercera.