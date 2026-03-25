Un camión se quedó sin frenos en una rotonda y perdió la carga en el vuelco

El siniestro vial ocurrió este martes por la noche en la rotonda de ingreso a Rincón de los Sauces. El incidente generó un gran operativo de tránsito.

Este martes por la noche se registró un vuelco en la rotonda de ingreso a Rincón de los Sauces cuando un camión de gran tamaño perdió el control y la carga en el incidente. De acuerdo al conductor, el vehículo de gran porte se quedó sin frenos para poder realizar la maniobra circular.

Tras el accidente de tránsito , arribaron a ruta 6 los Bomberos Voluntarios y personal de tránsito para dar cobertura a la emergencia. Sin embargo, al arribar constataron que no hubo personas heridas producto del siniestro. La información fue confirmada a LM Neuquén esta mañana por el comisario inspector Felix Caporazzo.

En tanto, los daños materiales fueron visibles a simple vista: el camión quedó montado con las ruedas hacia arriba como puede apreciarse en un video publicado por Estación Urbana 104.7. Además, las mallas sima o mallas electrosoldada, grandes estructuras planas de alambres de acero de alta resistencia quedaron desplegadas por toda la calzada.

Un camión se quedó sin frenos y perdió la carga en el vuelco

El accidente generó un operativo de tránsito dado el importante sitio donde ocurrió, justo en la entrada al centro neurálgico de la formación hidrocarburífera Vaca Muerta. Sin embargo, al ser feriado y horario nocturno, no se generaron mayores complicaciones.

Fuertísimo vuelco de una camioneta en calle Bahía Blanca, el quinto en un mes

Desde que se puso en marcha la obra de ensanchamiento de la Avenida Mosconi, son cada vez más frecuentes los accidentes en esa zona. Puntualmente, en el último mes se produjeron al menos cinco choques y vuelcos a la altura de la calle Bahía Blanca.

Este martes 24 de marzo, pese a ser feriado por el Día de la Memoria y en conmemoración del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y haber menos circulación vehicular que lo habitual, ocurrieron dos accidentes de tránsito.

En la intersección con Ricchieri, se produjo un vuelco con una Toyota como protagonista, que circulaba en sentido norte-sur. Por causas que aún no fueron determinadas, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la calzada. En tanto, a tres cuadras de esa zona, esta vez sobre Felix San Martin, se produjo un choque entre un Focus y una Toyota Hilux.

Vuelco camioneta Neuquén Bahía Blanca y Richieri Móvil LU5

En tanto, alrededor de las siete de este miércoles, en Bahía Blanca y la intersección con Félix San Martín, hubo un fuerte choque entre dos autos: un Chevrolet Joy que circulaba por la primera arteria, y un Fiat Punto que lo hacía por la segunda. Tras el siniestro, uno de los vehículos hizo un "trompo", atravesó la bicisenda y terminó sobre la vereda del supermercado La Anónima.

La semana pasada, el 16 de marzo, también ocurrió otro accidente en la intersección de Félix San Martín con la calle Bahía Blanca. En este caso, el accidente involucró a dos protagonistas: una mujer a bordo de un auto Renault Kwid y por el otro, un hombre al mando de una Toyota Corolla Cross. Como consecuencia, ambos vehículos sufrieron daños de consideración, además de la activación de los airbags.

De acuerdo a la información del móvil de LU5, el Kwid circulaba por la calle Félix San Martín y pasó en rojo el semáforo de Bahía Blanca. Por su parte, la Toyota cruzó Bahía Blanca y Mosconi e impactó contra el Kwid. En este sentido, explicaron que la visión no es óptima debido a los chapones que rodean a la obra en construcción sobre la arteria principal de la ciudad.

vuelco mosconi

Luego del siniestro, los conductores pudieron estacionar sobre la bici senda de la calle Bahía Blanca y realizaron los trámites correspondientes en buenos términos.

Por último, el pasado 26 de febrero, cuando recién iniciaban las obras en Avenida Mosconi, un hombre quedó inconsciente tras volcar sobre esa arteria, a la altura de calle Bahía Blanca.

La comisario Andrea Solano explicó a LM Neuquén que el accidente se habría dado cerca de las 14:30, tras un movimiento súbito del vehículo hacia la banquina, mientras iba en sentido a Cipolletti. El auto retomó la calzada e inmediatamente volvió a despistar e impactar contra un pequeño árbol. Luego, por la inercia, volcó. El auto quedó dado vuelta y apoyado contra una de las mamparas de chapa instaladas a lo largo de la traza con motivo de la megaobra de ensanchamiento de la avenida.