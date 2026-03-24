Fuertísimo vuelco de una camioneta en una importante esquina del bajo neuquino

Ocurrió este martes a primera hora, en Ricchieri y Bahía Blanca. Se investigan las causas.

Un vuelco generó complicaciones en una transitada esquina de la ciudad de Neuquén , donde una camioneta terminó con importantes daños materiales tras perder el control. El hecho no involucró a otros vehículos.

El episodio ocurrió este martes, minutos después de las 7:30, en la intersección de Ricchieri y Bahía Blanca . Se trató de una camioneta Toyota blanca que circulaba en sentido norte-sur. Por causas que aún no fueron determinadas, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la calzada.

Como consecuencia, el rodado sufrió daños materiales de consideración, especialmente en su carrocería, producto del impacto. Su techo quedó completamente aplastado y el vehículo apoyado sobre uno de sus laterales.

En el lugar trabajó personal para asistir la situación y ordenar el tránsito, que se vio momentáneamente afectado mientras se realizaban las tareas. La Policía cortó el tránsito para evitar complicaciones, pese que al tratarse de un día feriado era poco el flujo vehícular.

Vuelco camioneta Neuquén Bahía Blanca y Richieri Móvil LU5

Hasta el momento, no se informó sobre personas heridas ni sobre la participación de terceros. Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación.

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