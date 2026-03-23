Violento vuelco en la Ruta 237 terminó con dos personas lesionadas

El siniestro ocurrió este lunes por la madrugada a la altura de Picún Leufú. En el lugar intervino Bomberos Voluntarios, personal de salud y policías.

Un grave siniestro vial se registró este lunes por la madrugada en la Ruta 237 , a la altura de Picún Leufú , cuando un auto sufrió un vuelco . Por motivos que se investigan, el Renault Logan perdió el control y dos hombres que viajaban a bordo resultados lesionados.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:41, cuando a consecuencia del impacto, el Logan terminó del otro lado del cerco perimetral a la altura del kilómetro 1357 .

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, efectivos policiales de la Comisaría Novena y equipos de salud, quienes asistieron a las víctimas y realizaron las tareas administrativas correspondientes y las pericias pertinentes.

Los ocupantes del auto fueron trasladados al hospital local para recibir una atención médica más completa. Según consignaron medios locales, hasta el momento, no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones sufridas.

Terrible vuelco en Ruta 7: la increíble explicación que dio el conductor

Este lunes antes de las siete de la mañana también ocurrió un vuelco sobre Ruta 7 que dejó graves daños materiales en el único vehículo involucrado, un Volkswagen Bora gris. En diálogo con testigos del hecho, el protagonista dio una explicación llamativa e increíble, teniendo en cuenta que no hubo terceros involucrados en el accidente de tránsito.

El hecho ocurrió a la altura del predio de UPCN, del barrio La Comarca camino a Cinco Saltos y generó preocupación entre algunos automovilistas que frenaron para asistir al conductor.

"Me dijo que por esquivar una libre le pegó al guardarraíl y la velocidad hizo que se vaya para afuera y generara el desastre", relató un vecino citado por LU5.

vuelco ruta 7 (2)

Por su parte, aseguró que tras el vuelco, el automovilista fue asistido por una ambulancia que lo trasladó al hospital Natalio Burd y permanecía en espera de un familiar. Por su parte, según consignó Centenario Digital, se trata de dos jóvenes de 21 y 22 años, uno de los cuales resultó con heridas leves.

Como consecuencia del siniestro, el auto quedó inutilizable: el frente completamente destrozado, sin una rueda delantera, y el cableado al descubierto.

ruta 7 vuelco

Por su parte, este domingo por la madrugada, alrededor de las 7:30 horas, se registró un impactante vuelco en Ruta 40, a la altura del paraje Tilhue, en el norte neuquino. El accidente fue protagonizado por una camioneta Ford Ranger en la que viajaban dos personas.

Según trascendió, ambas personas fueron trasladadas en ambulancia hacia el hospital de Chos Malal, ubicado a unos 20 kilómetros del lugar. El vehículo circulaba en sentido desde la localidad de Buta Ranquil hacia la ciudad chosmalense.

Por circunstancias que se tratan de establecer, el vehiculo sale a la banquina derecha y pierde el control dando tumbos y queda a una distancia de 60 mts. Se trató de un vuelco tipo tonel, con cuatro vueltas hasta quedar su posición final parada en sus cuatro ruedas, orientada hacia el cardinal Norte.

accidente paraje Tilhue (1)

Respecto al estado de salud de los ocupantes, desde la guardia del hospital se informó que la mujer tendría un pulmón pinchado y al hombre, con domicilio en Rincón de los Sauces, lo estaban estabilizando para un posible traslado.