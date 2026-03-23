Terrible vuelco en Ruta 7: la increíble explicación que dio el conductor

El siniestro vial sorprendió a los automovilistas que circulaban a primera mañana de este lunes. Tras el vuelco el auto quedó inutilizable.

Terrible vuelco en Ruta 7 en la mañana de este lunes / Foto Gentileza

Este lunes antes de las siete de la mañana ocurrió un accidente de tránsito sobre Ruta 7 que dejó graves daños materiales en el único vehículo involucrado, un Volkswagen Bora gris. En diálogo con testigos del hecho, el protagonista dio una explicación llamativa e increíble, teniendo en cuenta que no hubo terceros involucrados.

El hecho ocurrió a la altura del predio de UPCN, del barrio La Comarca camino a Cinco Saltos y generó preocupación entre algunos automovilistas que frenaron para asistir al conductor.

"Me dijo que por esquivar una libre le pegó al guardarraíl y la velocidad hizo que se vaya para afuera y generara el desastre", relató un vecino citado por LU5 .

Por su parte, aseguró que tras el vuelco, el automovilista fue asistido por una ambulancia que lo trasladó al hospital Natalio Burd y permanecía en espera de un familiar. Por su parte, según consignó Centenario Digital, se trata de dos jóvenes de 21 y 22 años, uno de los cuales resultó con heridas leves.

ruta 7 vuelco

Como consecuencia del siniestro, el auto quedó inutilizable: el frente completamente destrozado, sin una rueda delantera, y el cableado al descubierto.

Una camioneta protagonizó un brutal vuelco en Ruta 40

Este domingo por la madrugada, alrededor de las 7:30 horas, se registró un impactante vuelco en Ruta 40, a la altura del paraje Tilhue, en el norte neuquino. El accidente fue protagonizado por una camioneta Ford Ranger en la que viajaban dos personas.

Según trascendió, ambas personas fueron trasladadas en ambulancia hacia el hospital de Chos Malal, ubicado a unos 20 kilómetros del lugar. El vehículo circulaba en sentido desde la localidad de Buta Ranquil hacia la ciudad chosmalense.

Por circunstancias que se tratan de establecer, el vehiculo sale a la banquina derecha y pierde el control dando tumbos y queda a una distancia de 60 mts. Se trató de un vuelco tipo tonel, con cuatro vueltas hasta quedar su posición final parada en sus cuatro ruedas, orientada hacia el cardinal Norte.

accidente paraje Tilhue (1)

Respecto al estado de salud de los ocupantes, desde la guardia del hospital se informó que la mujer tendría un pulmón pinchado y al hombre, con domicilio en Rincón de los Sauces, lo estaban estabilizando para un posible traslado.

El parte médico de los involucrados en el accidente

Según se conoció a raíz de los informes médicos, se conoció que el conductor, de 41 años de edad, presenta lesiones de politraumatismos, hematomas varios y raspones. Cabe destacar que habría signos de embriaguez, por lo que se encuentra internado a la espera de su evolución.

Por otra parte su acompañante de la misma edad y domicialiada en la localidad de Buta Ranquil, presenta lesiones en su rostro y la fractura de una de sus costillas. En este caso no presenta signo clínico de embriaguez y quedó en observaciones.

La mujer manifestó que viajaba junto al hombre que conoció durante la noche en un baile que se realizó en la localidad de Buta Ranquil.

Por el caso se dio intervención a la Fiscalía, se instruyó un sumario judicial y notificaron a los familiares de las víctimas.