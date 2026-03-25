¿Otro más? Fuerte choque en la calle Bahía Blanca, el quinto en un mes

Los accidentes en inmediaciones de la obra de la Avenida Mosconi ya son moneda corriente. Y este miércoles no fue la excepción.

No importa si es feriado o día hábil. Los choques a la altura de la calle Bahía Blanca , en inmediaciones de la obra de la Avenida Mosconi, ya son moneda corriente en la ciudad de Neuquén. Y este miércoles no fue la excepción.

El fuerte impacto se produjo a primera hora de la mañan a, alrededor de las siete, en Bahía Blanca y la intersección con Félix San Martín, entre dos autos: un Chevrolet Joy que circulaba por la primera arteria, y un Fiat Punto que lo hacía por la segunda.

Tras el choque, uno de los vehículos hizo un "trompo" , atravesó la bicisenda y terminó sobre la vereda del supermercado La Anónima.

Desde que se puso en marcha la obra en Avenida Mosconi, son cada vez más frecuentes los accidentes en esa zona. Puntualmente, en el último mes se produjeron al menos cinco choques y vuelcos a la altura de la calle Bahía Blanca.

Este martes 24 de marzo, pese a ser feriado y haber menos circulación vehicular que lo habitual, ocurrieron dos. En la intersección con Ricchieri, se produjo un vuelco con una Toyota como protagonista, que circulaba en sentido norte-sur. Por causas que aún no fueron determinadas, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la calzada. En tanto, a tres cuadras de esa zona, esta vez sobre Felix San Martin, se produjo un choque entre un Focus y una Toyota Hilux.

vuelco en bahia blanca y ricchieri Móvil de LU5

La semana pasada, el 16 de marzo, también ocurrió otro accidente en la intersección de Félix San Martín con la calle Bahía Blanca. En este caso, el accidente involucró a dos protagonistas: una mujer a bordo de un auto Renault Kwid y por el otro, un hombre al mando de una Toyota Corolla Cross. Como consecuencia, ambos vehículos sufrieron daños de consideración, además de la activación de los airbags.

De acuerdo a la información del móvil de LU5, el Kwid circulaba por la calle Félix San Martín y pasó en rojo el semáforo de Bahía Blanca. Por su parte, la Toyota cruzó Bahía Blanca y Mosconi e impactó contra el Kwid. En este sentido, explicaron que la visión no es óptima debido a los chapones que rodean a la obra en construcción sobre la arteria principal de la ciudad.

Luego del siniestro, los conductores pudieron estacionar sobre la bici senda de la calle Bahía Blanca y realizaron los trámites correspondientes en buenos términos.

vuelco mosconi

Por último, el pasado 26 de febrero, cuando recién iniciaban las obras en Avenida Mosconi, un hombre quedó inconsciente tras volcar sobre esa arteria, a la altura de calle Bahía Blanca.

La comisario Andrea Solano explicó a LM Neuquén que el accidente se habría dado cerca de las 14:30, tras un movimiento súbito del vehículo hacia la banquina, mientras iba en sentido a Cipolletti. El auto retomó la calzada e inmediatamente volvió a despistar e impactar contra un pequeño árbol. Luego, por la inercia, volcó.

El auto quedó dado vuelta y apoyado contra una de las mamparas de chapa instaladas a lo largo de la traza con motivo de la megaobra de ensanchamiento de la avenida.