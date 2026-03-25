El relato de una docente estafada por el abogado y entrenador acusado de abuso: "Me quería morir"

Se trata del entrenador de Unión Vecinal, hoy apartado del club tras ser acusado por la Justicia por hechos de abuso sexual contra menores de edad.

El escándalo que involucra a un joven abogado y entrenador de Club Unión Vecinal de Neuquén no hace más que crecer. Mientras la Justicia investiga numerosos delitos sexuales contra menores, surgen las víctimas que lo señalan por estafa y advierten sobre el modus operandi.

Rosana Alias es docente de la provincia y asegura ser una de las tantas personas estafadas por el entrenador del Club Unión Vecinal de Neuquén. No obstante, la mujer no tiene vinculación alguna con el club y asegura justamente que no todas las víctimas conocieron al entrenador y abogado en ese espacio.

"Nosotros por nuestro régimen nos jubilamos a los 52 años, pero a mí me faltaban años de aporte. Entonces mi compañera, también abogada, Mónica Solorza, me presentó a este abogado, me mandó el contacto y todo, y yo lo pude contactar, y él me decía que me podía recuperar un monotributo que yo tenía, que lo había dejado de pagar, y que me iba a sumar los años para poder jubilarme", relató Rosana a medios radiales días atrás.

Detalló que comenzó con el vínculo con el joven abogado en 2023 y, para 2024, ella estaba en condiciones de jubilarse, lo que permitió avanzar con los trámites. "Teóricamente me decía que estaba haciendo trámites, yo lo único que le pagué fue un JUS cuando comenzamos a trabajar. Yo llevé mis recibos de sueldo, yo tengo 10 recibos de sueldo por cada bloque de horas de los que trabajo, y resulta que este muchachito, en diciembre del 2024, el 18 de diciembre del 2024, me llama a su estudio, donde me dice que teníamos que hacer la biometría para poder jubilarme en enero-febrero del 2025", continuó.

anses 1200x678.jpg Más de 2,5 millones de trabajadores informales ya cobraron la primera cuota de $47 mil, los que aun no lo hicieron tienen tiempo hasta mañana para inscribirse.

Dicho proceso era justamente registrar su rostro, presuntamente como parte del trámite previsional de ANSES. "Bueno, resulta que me hizo la biometría y en ese mismo momento me estaba abriendo cuentas, cosas que yo no sabía. En marzo del 2025 finalmente me di cuenta que no estaba haciendo nada, fui al ANSES y me dijo la chica (del organismo) 'no ha presentado nada'. Le saqué el poder del ANSES y empecé a hacer yo mis trámites", confió.

Rosana creyó que simplemente se había tratado de un profesional que no había cumplido aún con el trabajo estipulado y que no la afectaría en más que una leve demora en su jubilación. Pero había algo mucho peor detrás.

"Tuve que volver a trabajar porque estaba en instancia de licencia, con mis ataques de pánico, ansiedad, pero tuve que volver a trabajar, volví a trabajar, y siempre decía, 'nunca me estafó en plata, me estafó en tiempo'", reconoció. La verdad estaba muy cerca de salir a la luz.

"A fin de año (2025) yo quería cambiar mi auto. Fui a una concesionaria de autos, me pusieron el documento para ver si me podían financiar la diferencia, porque tenía mi auto y una platita, y resulta que no me podían financiar nada. Le digo, 'qué raro, porque yo no le debo nada a nadie'. Fui a pedir un crédito al Banco Nación, tampoco me lo dieron. Y me llegaba una intimación de un estudio jurídico de Buenos Aires, donde me decían que tenía que ir a regularizar mi deuda con el ICBC. A eso llegué el 2 de enero al ICBC, y le dije, 'yo no le debo nada a ustedes'", relató.

abogado “Logró convencerlo durante meses de que todo avanzaba, inventando oficios, audiencias y documentos falsos”.

Las "situaciones" que menciona la damnificada es que tenía cuentas en distintos bancos, que habían sido creadas sin su consentimiento y, además, varios créditos -que tampoco había pedido- y habían generado importantes deudas a su nombre.

"Pobre la niña del ICBC que me atendió porque le dije 'son unos ladrones'; nunca lo relacioné con este abogado", reconoció sobre el conflicto y admitió que hasta entonces seguía teniendo un muy buen concepto del hombre. "Era divino, le llevaba pan casero yo, porque lo tenía adoptado como hijo. Una relación espectacular, tanto él como con su madre, que también me atendía. Vos los veías y decías 'qué linda gente'", contó.

De esta manera, la damnificada descubrió que tenía deudas no solo con el ICBC sino también con el banco Galicia y el Hipotecario.

Su sospecha sobre el abogado llegó luego de hacer la denuncia ante Delitos Económicos de la Policía y una charla con una empleada del Hipotecario le confirmó lo que temía: su cuenta -que ella no manejaba- registraba transferencias directas a la cuenta del abogado.

"Debo más de 100 millones de pesos con el interés", lamentó Rosana y agregó que ya está representada por un nuevo abogado especialista en ciberdelitos e intentando conseguir que la Justicia frene los embargos por sus deudas. "Yo me quería morir, realmente estuve muy mal. Recién ahora yo pude empezar a dormir gracias a mi nuevo abogado. Decía, '¿dónde voy a ir a vivir?' Mi casita, mi casa, que yo llegaba del colegio, me sacaba el guardapolvo y me ponía a pegar ladrillos; yo ya me imaginaba viviendo en la calle", admitió.

La mujer ya presentó toda la prueba también en fiscalía y en Defensa al Consumidor y adelantó que su cuenta sería una desde las cuales se realizaban transferencias también a los jóvenes del club que habrían sido víctimas de los abusos del entrenador.

SFP Fiscalia Ministerio Publico Fiscal (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

Entre los estafados, que habrían sido defraudados bajo la misma modalidad, figuran también el hijo de la presidenta del Club Unión Vecinal, quien habría sido estafado en 120 millones de pesos; y una secretaria del abogado, a quien le habría generado deudas por más de 70 millones.

Finalmente, Rosana opinó sobre el presunto abusador y estafador: "Es un nene; vos lo conocés y decís, 'qué tierno que es'. Y la madre también, encantadora. Pero bueno, la verdad, yo no le deseo a nadie lo que yo pasé".