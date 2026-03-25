Detuvieron a "Spiderman" en Chile: tenía pedido de captura y antecedentes penales

El arresto ocurrió durante un control de rutina en la vía pública, donde la Policía comprobó que el sospechoso tenía una orden judicial activa desde enero.

etuvieron a un “Spiderman” con pedido de captura y antecedentes penales

Un hombre de 28 años que trabajaba en la calle vestido como “ Spiderman ” fue detenido en la ciudad de Valparaíso, Chile , tras ser interceptado por efectivos de Carabineros durante un control de identidad de rutina.

El individuo se encontraba caracterizado como el superhéroe de Marvel y circulaba por la zona de Plazuela Ecuador. Al momento de realizar el procedimiento, las autoridades comprobaron que tenía una orden de detención vigente , emitida en enero de este año, por el presunto delito de amenazas condicionales .

La verificación de sus datos en el sistema confirmó, además, que se encontraba en condición de prófugo de la Justicia .

El operativo fue realizado por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Octava Comisaría Florida, en el marco de tareas preventivas en la vía pública.

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Carabineros de Valparaíso detuvo a un hombre de 28 años disfrazado de “Spiderman”, quien se ganaba la vida personificando al superhéroe en la vía pública.



Al realizarle un control de identidad preventivo, se… pic.twitter.com/0wYF2Q8Y52 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 24, 2026

Según se informó oficialmente, la detención se concretó en el lugar sin que se informaran incidentes. De hecho, en un video que circuló en redes sociales se observa cómo un carabinero traslada al hombre hacia un móvil policial mientras aún vestía el traje del conocido personaje.

Cómo fue el operativo en Valparaíso en el que detuvieron a “Spiderman”

El capitán Felipe Castillo, comisario de la 8ª Comisaría Florida de Valparaíso, brindó precisiones sobre el procedimiento. “Se realizó un control de identidad a un sujeto de 28 años, personificado como ‘Spiderman’, que circulaba por el sector de Plazuela Ecuador”, indicó.

El jefe policial explicó que, tras el operativo, se detectó la situación judicial del individuo. “El fiscalizado era sujeto de interés y estaba en calidad de prófugo, ya que tenía una orden vigente de detención emanada este año por el delito de amenazas condicionales”, señaló.

La intervención se enmarcó en los trabajos de fiscalización que se desarrollan en distintos puntos de Valparaíso para verificar antecedentes y eventuales requerimientos judiciales.

Cuáles eran los antecedentes del detenido

Según la información oficial, el hombre cuenta con antecedentes por homicidio frustrado, amenazas simples, riña pública y desórdenes. Estos registros fueron corroborados al momento de su identificación por parte del personal policial.

Luego de su detención, el imputado fue trasladado a una dependencia policial y posteriormente quedó a disposición del Tribunal de Garantía de Valparaíso para su control de detención y formalización de cargos.

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Carabineros de la SIP de la 8ª Comisaría Florida detuvo a un sujeto de interés policial quien mantenía una orden vigente de aprehensión por el delito de amenazas condicionales. El hombre de 28 años y con antecedentes por homicidio frustrado,… pic.twitter.com/OP3sFwm1xr — Carabineros Región de Valparaíso (@ZonaCarabValpo) March 24, 2026

Según se supo, desarrollaba actividades en espacios públicos caracterizado como el personaje, interactuando con peatones y turistas en zonas de circulación frecuente, como parte de su fuente de ingresos.

Su presencia en la vía pública, bajo esa caracterización, no había derivado previamente en su identificación por parte de las autoridades, hasta que este operativo rutinario permitió establecer su situación judicial.