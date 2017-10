Insuficiencia renal, problema de gatos

Si tenés un gato con insuficiencia renal debés darle toda el agua que puedas, además de una dieta rica en proteínas, con carnes blancas y pescado; o una dieta exclusiva para la nefritis, que el veterinario le puede aconsejar y es fácil de encontrar en las tiendas de comida para animales. Para la insuficiencia renal puede andar muy bien la terapia con antibióticos, pero siempre hay que consultarle al médico veterinario antes de tomar una alternativa así. La función principal de los riñones es eliminar los desechos del cuerpo en la orina mientras se retienen los elementos minerales y el agua en la sangre.

El riñón consta de muchas unidades independientes que filtran la sangre, concentran los residuos (urea, creatinina, fosfatos) en la orina y mantienen el agua y los minerales (potasio) en la sangre. En una enfermedad renal crónica estas unidades de filtración se dañan una tras otra y el riñón es cada vez menos capaz de eliminar los desechos que se acumulan en la sangre. El riñón también produce una hormona, la eritropoyetina o EPO, que estimula la producción de glóbulos rojos. En caso de enfermedad renal crónica, esta hormona no se produce y provoca reducción en el número de glóbulos rojos (anemia).

Glóbulos rojos: Ante la insuficiencia renal no se produce una hormona y el gato queda anémico.

la idea es que tengan calidad de vida

Por Sergio Gómez (veterinario)

La insuficiencia renal en el gato se da cuando los riñones pierden una determinada cantidad de su capacidad funcional dejando de cumplir sus múltiples funciones. Hay una forma aguda que de no ser tratada puede evolucionar a la forma crónica, que es la más común, principalmente en los adultos. Las causas son variadas y pueden involucrar al riñón directa o indirectamente, algunas de ellas con insuficiencia cardíaca, falla hepática, fármacos, infecciones y cálculos en vías urinarias. Los síntomas: el gato come menos y toma más agua. Se lo ve decaído, deshidratado, tiene el pelo desmejorado, olor a orina en boca y puede hacer menos o más pis de lo normal. También puede presentar dolor en zona lumbar, vómitos y diarrea. El tratamiento apunta a mejorar la calidad de vida ya que no existe cura y se administran fluidos endovenosos junto con complejos vitamínicos y dietas con bajo contenido de fósforo y de proteínas.