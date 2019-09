Y ella no dejó pasar las críticas y plantó su postura, directa. "Con respecto a los comentarios que intentan ser denigrantes preguntándose cuánto faltará para que esté con otro... Ya conocen mi apetito sexual: así que calculo que falta re poco. Y no intenten señalar eso como una flaqueza, no se gasten y no sean giles. Vayan a vivir sus vidas", comentó desafiante hoy en Twitter.

En Instagram, Jimena subió hoy una foto en ropa interior y escribió: "Les posaré a ustedes mi ropa interior nueva pues a quién sino". Y entre los más de tres mil comentarios que recibió en apenas tres horas, muchos le criticaban su soltería y que le presentara una nueva pareja a su hijo.

"No te hagas la boluda si dicen que ya andas con otro. Y el cajeta de mauro todo deprimido...Son una mina que no podes separra el laburo con el amor y terminas hiriendo a quien de verdad te quieren. Con Delpo también hiciste lo mismo, ninguna por... te viene bien. Ah, dice una amiga como haces para presentarle un novio nuevo a tu hijo cada vez que te toca hacerte la novia?!, escribió un seguidor.

Y Barón le contestó enseguida, lapidaria: "Ustedes nada saben de ningún tipo con el que estuve, ni por que se terminaron las relaciones, me da hasta ternura sus conjeturas. Decile a tu amiga que se vaya comprando un block de 340 hojas, páginas con renglones para anotar el nombre de todos los que me voy a comer a partir de anteayer al día que me muera, vieja, muy muy vieja".

