José Gerez: "Son resoluciones de un juez burbuja"

Tras la declaración de insconstitucionalidad de la Ley 3234, que establece la prórroga excepcional de la prisión preventiva en aquellos casos en que los juicios no pudieron realizarse por la emergencia sanitaria, por el juez de garantías Gustavo Ravizzolli, el fiscal general José Gerez sentenció que se trata de una resolución propia de "un juez burbuja". Resaltó que el magistrado no tuvo en cuenta la realidad social en la que vive, con un pico de casos de Covid-19, con penitenciarios contagiados y con un protocolo que aún no fue aprobado para la realización de juicios.