Kicillof: "Macri se dedica a apretar a los gobernadores"

En una conferencia de prensa brindada en un local partidario del actual legislador neuquino, Kicillof aseguró que el presidente de la Nación tiene una política de “extorsión hacia las provincias, apretando a los gobernadores” y dijo que el MPN debería tomar otra posición respecto del poder central porque, a su entender, “Macri está en contra de Neuquén”.

Recordó que con la anterior administración provincial (Jorge Sapag) existía una buena relación, que el MPN había apoyado la candidatura a presidente de Daniel Scioli y que ahora lo que ocurre es que Omar Gutiérrez se ve presionado. “Si no se aplaude, se pasa de la chequera al carpetazo”, enfatizó.

Kicillof se refirió al cambio que sufrieron la política hidrocarburífera e YPF. Sostuvo que en la actualidad el petróleo es considerado “una mercancía” y no un recurso en pos del desarrollo, además de consignar que en la actualidad se apuesta sólo al gas no convencional y que esto hizo caer la producción de crudo. Resaltó que el Gobierno del cual formó parte fue favorable a la inversión extranjera, pero que esto no puede implicar la “entrega de los recursos” sino que debe estar supeditado “al interés nacional”.

El ex titular del Palacio de Hacienda señaló que el FpV debe conformar un espacio de unidad para enfrentar al modelo actual. “Estamos en las antípodas de este modelo neoliberal que recorta salarios, baja jubilaciones y achica el Estado. No se ha tomado una sola medida a favor de los sectores populares”, dijo, al tiempo que marcó que las políticas nacionales actuales apuntan a favorecer sólo al sector agropecuario y a la especulación financiera.