La AFA debe ser más neutral

ue no se inclina en favor de ninguna de las partes opuestas o enfrentadas en una lucha o competición”. Esa es la definición formal de la palabra “neutral”. Sin embargo, los catalogados “hinchas neutrales” en Mar del Plata no se muestran nada imparciales. Ya antes del partido se jactan de su lealtad a Boca jugando fuera de La Bombonera. Despliegan banderas a favor del ídolo Juan Román Riquelme y con los clásicos colores azul y oro, y estallan en cada uno de los tantos en la goleada 4 a 0 a Aldosivi. Se van festejando el triunfo con olor a campeonato cantando “los de abajo son gallinas, no nos pueden alcanzar...”.