Desde hace más de 175 días una pareja de adultos mayores quedó varada en San Martín de los Andes sin la posibilidad de volver a su Buenos Aires natal por la extensa cuarentena por coronavirus. Por problemas de salud no pueden regresar de otra forma que no sea vía aérea. Ahora, apelaron a una carta dirigida al presidente, Alberto Fernández, para encontrar alguna habilitación que les permita continuar con sus respectivas vidas y tratamientos médicos.

Stella Maris Carrá es profesional de la salud del Hospital Piñero de Buenos Aires y no tiene la posibilidad de trabajar desde el 21 de marzo, cuando quedó varada junto a su marido en la localidad neuquina. “Nos enteramos de la cuarentena y fuimos a Aerolíneas Argentinas inmediatamente pero nos dijeron que no había más lugares disponibles para regresar el día anterior“, aseguró a Infobae la mujer.

Desde aquel entonces se encuentran viviendo en un alojamiento que deben pagar por día. Para su suerte, el dueño del lugar les hace un descuento por la situación, pero desde que empezó el aislamiento ya llevan gastados alrededor de 180 mil pesos únicamente en alquiler. “Estamos sin trabajar y pagando el alojamiento desde hace más de cinco meses, comprando ropa de abrigo como camperas, bufandas, botas, gorros, sweaters de lana, medias entre otras cosas para soportar el clima y las nevadas ya que solo teníamos ropa de verano. Más allá de todos los demás gastos necesarios por no estar en nuestra casa“, explicó.

Stella-Maris-Carrá-1.jpg

La carta está dirigida al presidente Alberto Fernández y a sus ministros, con la intención de poder encontrar alguna forma de volver por la vía aérea. “Desde ya que no podemos regresar en otro medio de transporte por problemas de salud con certificado de discapacidad”, aseguró Carrá en su presentación.

Además, con cierto tono de indignación, la mujer aclaró: “Somos adultos mayores, con problemas de salud, sin ningún control y sin poder continuar con nuestros tratamientos específicos desde hace cinco meses y medio”. Por otro lado, la médica contó que “hay que sumarle lo emocional, lejos de la familia, que ustedes no han tenido en cuenta para nada”.

“Usted es nuestro presidente, no es nuestro padre. Somos adultos para cuidarnos solos y a los más pequeños los cuidan sus papás. El que no quiera cuidarse no lo hará por más que usted se lo exija. Los resultados están a la vista!!”, continuó Carrá.

Su reclamo además se sumó al de otras cientos de personas (hasta presentaron el proyecto de ley Solange por esta situación) y es el de no poder visitar a quienes se encuentran con enfermedades terminales en medio de la cuarentena. “Yo perdí a mi mejor amiga en medio de esta pandemia y no murió por Covid. Estuvo internada cinco semanas en terapia intensiva y ni su esposo ni sus hijos pudieron siquiera tomarla de la mano en sus últimos días. Si hubiera sido un funcionario del gobierno que hubiera tenido que despedir a su hijo o a su esposa en sus últimas horas seguro que lo hubiera podido hacer”, indicó.

El descargo lo finalizó con un pedido de ayuda a las autoridades. “Espero Señor Presidente que sepa escuchar a todos los argentinos y no solo a un sector. Espero que no se deje llevar por nadie y sepa escuchar al pueblo en su totalidad”, dijo.