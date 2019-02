La Conmebol dejó el lío en la Superliga y la Supercopa

La polémica surgió luego de conocerse el detalle del fixture de la Copa Libertadores y estalló en las últimas horas por las duras declaraciones del entrenador de River, Marcelo Gallardo: “La mayoría de los clubes juegan esa semana. Esta fecha está mal. Pero yo no me voy a quejar, son los directivos los que se tienen que quejar y no dicen nada. No sé para qué van a los sorteos”.

Los partidos programados para disputarse entre el 25 y el 31 de marzo se llevarán a cabo la primera semana de abril.