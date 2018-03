La culpa no es de los rulos

No hay absolutamente nada que valide los giros en U que se realizan en la Autovía Norte a la altura del puente de la Ruta 7. Esas maniobras indebidas son las que generaron la gran mayoría de los siniestros viales en esa zona. Hay conos, carteles de prohibición y está pintada la doble línea amarilla. Sin embargo, se cuentan de a miles por día los que no respetan las leyes allí cuando no hay agentes de control.

Lo increíble de esas infracciones es que son para ahorrar unos tres minutos en el peor de los casos, que es cuando no los benefician los semáforos en inmediaciones del parque industrial.

Ese tiempo de más es para los dos casos: tanto para quienes vienen de Cipolletti y quieren ingresar a Neuquén, como para aquellos que, saliendo de la capital, se tienen que subir a la Autovía.

¿Había que habilitar el tercer puente a pesar de que no estaban los rulos, como plantean algunos?

Desde que está abierto este paso se descomprimió un 20 por ciento el tránsito en los puentes carreteros, que siguen siendo la principal vía de comunicación entre las dos provincias. En horas pico se ahorran hasta 20 minutos para cruzar. Desde la Caminera rionegrina aseguran que bajaron los accidentes en ese sector y el nivel de estrés de los conductores. Ya casi no existe el famoso paso de hombre para sortear esos tres kilómetros de Ruta 22, que volvieron locos a todos los valletanos.

La respuesta es sí, estuvo bien abrir el tercer puente. También está claro que Vialidad no puede dormirse, tiene que avanzar con las obras y cumplir con los plazos de los rulos, que en principio debían estar listos para el mes que viene.