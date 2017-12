La guerra por otros medios

La disputa política entre el MPN y el quiroguismo vuelve a escena, por otros medios, luego de las elecciones. Esta semana los encontronazos entre Cambiemos y el partido provincial fueron en la Legislatura y el Concejo Deliberante. En Diputados, el macrismo local quiso poner límites a la deuda provincial. Intentó cerrar la chance de que la Provincia se garantizara unos $3400 millones en letras adicionales a los 6800 en bonos que ya tenía asegurados. El gobernador, dicen, se ocupó de garantizar los votos desde la Gobernación en simultáneo con el tratamiento legislativo. Una serie de ausencias repentinas en el recinto y las garantías del respaldo aliado, más el no tan desconcertante voto del radical Alejandro Vidal, le permitieron contar con ese adicional de endeudamiento en letras de corto plazo. Si se colocan, serán para obra pública, se dice hoy. El quiroguismo objetó la ausencia de detalles sobre esas obras. El capítulo dos fue minutos después: el MPN devolvió gentilezas por el sufrimiento de la sesión en Diputados. En el Concejo Deliberante le dio el OK al presupuesto que Horacio Quiroga mandó al Concejo. Pero se opuso a la idea de que la Municipalidad pueda cobrar una tasa aeroportuaria. Al Cambiemos no le bastaron sus votos, perdió con toda la oposición unificada, y al final de la tarde se quedó sin un instrumento recaudatorio adicional. Así, luego de los comicios donde se impuso la coalición macrista, ambos se volvieron a mostrar los dientes. Es otro adelanto de lo que veremos, con los matices del caso, en los próximos dos años. Por un lado, Cambiemos tratando de prolongar, donde le alcance, su rol como actor de peso en la provincia y el MPN con la necesidad de construir para desterrar las dudas electorales de este año.