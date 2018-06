La lujosa vida del Diez tras llegar a ser presidente

Si bien ni Matías Morla, manager del ex futbolista, ni el propio Diego pudieron hacer pública la cifra exacta del acuerdo, Maradona aseguró: "Es el mejor contrato de mi existencia".

Es que además del contrato multimillonario, al Diez le comprarán una mansión –la elegirá en los próximos días–, le darán un avión privado de uso exclusivo para que viaje por toda Europa y unos dos autos de lujo.

"La Tota –su mamá– no para. Le pedí que me dé trabajo, pero me parece que se fue al c… Desde arriba no sólo me cuida y habla conmigo, sino que me consigue laburo", bromeó el Diez sobre la increíble propuesta que le llevó Dinamo Brest.

Maradona también hizo referencia al crecimiento de su fortuna y aseguró que no piensa en dejar a ninguno de sus hijos afuera, pese a la mala relación que hoy tiene con Dalma y Gianinna.

“Lo del Dinamo es muy importante porque, además de ayudarme a mí, va a servir para que les quede a mis hijos, a todos, eh”, explicó el futbolista.

Por último, Diego le agradeció a Morla por ser parte de esta nueva etapa de su vida y por ser la principal persona que lo ayuda a "ganar plata".

“Todo lo que hago lo hago pensando en mis hijos y en lo que les voy a dejar. Hoy, gracias a mi amigo y abogado Matías Morla, volví a trabajar, a ganar plata, y eso se lo voy a agradecer siempre. Estuve muy mal y hoy volví a ser feliz gracias a él”, dijo.

