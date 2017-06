La tierra, ese valor escaso

Neuquén ya no es más una isla a la que todo el mundo venía en la década del 80 considerándola una suerte de paraíso para desarrollarse, tener una vivienda y armar una familia. Ese lema con aire de sueño americano de los 50 se ha ido desplomando por la realidad económica y los procesos políticos. Más allá de las nuevas viviendas que están en marcha y que se promocionan, la ecuación entre la gente que ingresa todos los días al territorio y la demanda de casas aún no cierra. Esto es un poco el telón de fondo del que casi no se habla en la política. Más bien, todos están abocados a inclinar la cancha política para el rival, donde los gases, las balas de goma y las piedras sintetizan la imagen de la que todo el mundo habla y replica.