¿Le sacó la ficha?

Sin palabras: Después del llamado de Laurita, el actor contó que Fede no le habló por casi dos horas.

Luego el actor se atrevió a revelar cómo fue el instante en que Federico se enteró de la decisión de la rubia: “Estábamos por tomar un avión de Tucumán a Buenos Aires y Fede recibe un llamado. Él saca el teléfono, atiende y yo le vi la cara, había un problema. Entré al avión, lo esperé y cuando llegó se pasó 1 hora y 45 minutos sin dirigirme la palabra... Yo le dije ‘Fede’. Y él me dijo ‘viejo, perdoname’. No me habló”, relató Santiago. Con ese panorama, una vez arribados a Buenos Aires, el capocómico insistió , pero no tuvo muchas respuestas: “Llegamos al auto que nos esperaba, y le digo: ‘¡Qué fenómeno mi compañero de viaje! ¡Ni una palabra, hijo!’. Y él me dijo: ‘Cuando me pongo mal prefiero meterme para adentro y no hablar’. ‘¿Pero no querés contarme qué pasó?’, le pregunté. Y Fede me dijo: ‘Está equivocada, totalmente. Me acusa de algo que no hice. Pero la tengo que ligar y la ligaré’”.

Luego aclaró: “Antes del llamado de Laurita estábamos fenómeno”. Finalizando, Santiago reconoció que si su hijo hubiese metido la pata, lo habría sabido por Federico. “Para mí, ella quería cortarlo. No sé por qué. Me da pena porque ella es una piba que me cae bien y a Fede lo veo triste”, concluyó.

