Le soltaron la mano a YPF

La política del ministro Juan José Aranguren para Vaca Muerta no hace diferencias entre YPF y el resto de las empresas. Esa línea es claramente perjudicial para la petrolera controlada por el gobierno nacional, a partir de la estatización de la mayoría accionaria, porque no considera las inversiones y el riesgo asumido por la compañía en el desarrollo inicial de las operaciones en la formación no convencional más prometedora fuera de los Estados Unidos.