Le tomaron el pelo y se calentó feo

Fede Bal y Barbie Vélez fueron sobreseídos "por el delito de lesiones dolosas leves" en la causa de denuncias cruzadas entre la ex pareja.

Luego de un gran debut con Argentonic, Jorge Ríal abrió Intrusos con un fuerte descargo por el fallo de la Justicia en la causa de denuncias cruzadas entre Federico Bal y Bárbara Vélez. “¿Cómo que no pasó nada? Fuimos testigos de una mentira, nos tomaron de bolu… con un tema tan importante como la violencia de género”, dijo el conductor, dando inicio a un polémico programa que tuvo como hilo conductor la violencia de género. Primero debatieron sobre la absolución de la ex pareja y continuaron con el drama de Andrea del Boca, a quien la Justicia también le desestimó su denuncia por violencia contra su ex marido Ricardo Biassoti, para cerrar algo más distendidos con las confesiones de Mariela Anchipi que participará del “Bailando”.