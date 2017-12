"Lo asesora un monje negro"

“Hemos vivido en las últimas horas las postales de un país que no queremos que se vuelvan a reiterar. La reforma previsional y el cuadro de situación de los jubilados son temas que nos preocupan y por el que debe haber una consideración muy especial. No piensan (los funcionarios) cómo determinadas medidas repercuten en la estructura general de la población y esto, por consiguiente, deja un balance totalmente desfavorable para todos”, destacó la conductora que se identifica a Macri.

Una realidad :“La población no puede solventar los tarifazos desde sus propios ingresos”.

Muy firme: “El jubilado no puede demorar su atención. Sus necesidades son vitales y urgentes”.

Furiosa

La Chiqui también criticó la entrega de bonos que tiene pensado dar el Gobierno: “Se piensa que con el bono (en marzo) y con cierto beneficio que se establecería a partir de junio, la situación cambiará de la noche a la mañana. Yo me pregunto. ¿Cómo puede un jubilado esperar una mejora en plazos que para ellos las exigencias de los tiempos y del reloj siempre son urgentes? El jubilado no puede demorar su atención. Las necesidades para ellos son vitales y urgentes. No dependen de los plazos y de las expresiones de buena voluntad. Dependen de su ciclo biológico y no es precisamente el de una persona joven o de mediana edad”.

Siendo más dura con Macri, aseguró que “es muy probable que lo asesore un monje negro”. “Debería contar con gente que le haga ver la realidad tal como es. Y si no, reparemos en lo que sucedió con los aumentazos que se dieron y con los que van a venir. Tarifazos que la población no puede solventar desde sus propios ingresos”.