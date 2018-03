Los beneficios de las frutas en los perros

“Aunque las comidas comerciales para perros de alta gama contienen el balance apropiado de proteínas, grasas, vitaminas y minerales, estos alimentos procesados también tienen algunas carencias, ya que en general son pobres en antioxidantes y otras vitaminas y sustancias que sí contienen los alimentos naturales, como la fruta, y que pueden resultar muy beneficiosos para nuestros canes”, reconoció Rick Woodford, experto en nutrición canina.

La manzana, tal vez la más consumida, encaja a la perfección en la dieta de un animal ya que aporta vitamina C y funciona como antioxidante. La banana tiene potasio, que ayuda a los huesos, fructooligosacáridos, que previenen infecciones intestinales, y vitaminas C y D, para los sistemas cardiovascular e inmunológico. El melón también tiene muchas vitaminas que lo ayudan con la vista, así como una gran cantidad de vitamina A y un montón de beta caroteno, que ayuda a reducir el riesgo de cáncer y previene el daño celular. Es también una buena fuente de vitaminas B-6 y C, fibra, ácido fólico, niacina y potasio. Por su parte, la sandía está cargada de vitamina A sana, B-6 y C, así como la tiamina.

Los cítricos -naranjas, mandarinas y pomelos- contienen un alto grado de vitamina C, un componente conocido por su capacidad antioxidante. Además, debido a su alto contenido en proporción al agua, aumenta la hidratación.

Eso sí, al darle este premio ocasional al perro, recordá sacarle la cáscara y las semillas.

La banana: tiene potasio y vitaminas C y D, que benefician a los huesos y al corazón.

Las verduras, una buena alternativa

Por Sergio Gómez (veterinario)

Hay una gran variedad de verduras que se le puede dar a nuestro perro, pero es importante recordar que hay que tener cuidado en los cachorros ya que su tracto gastrointestinal no está completamente desarrollado, por lo que puede causarle vómitos o diarrea.

Pueden comer verduras de hojas verdes, como espinaca y lechuga, siempre bien troceadas para evitar que queden atascadas en la garganta. También zanahoria sin pelar, que ayuda a la limpieza dental de manera mecánica. En perros con problemas de constipación se recomienda añadir calabaza hervida a la dieta.

Bajo ningún punto de vista hay que darles cebolla, ajo o palta, ya que son tóxicas. Si bien los perros son carnívoros, la incorporación de estas verduras en cantidades moderadas a su dieta es una buena alternativa. Sobre todo si su comida principal es el alimento balanceado de no muy buena calidad, sirve como complemento.