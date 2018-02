Luca ilumina con su música

Luca Vila nos enseñó que no existen las limitaciones. Nos iluminó con su música para enterrar definitivamente el no, lo imposible. Nos demostró que lejos está de vivir su autismo como una tragedia. Alguien escribió que cuando se mira a la persona y no al diagnóstico se abren las puertas de las posibilidades. Luca es un artista de 22 años que vive en Plottier y que despliega su pasión por la música en las teclas de un piano.